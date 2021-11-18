Глава Приморья рассказал о строительстве мостов на остров Русский

Губернатор Приморья Олег Кожемяко на совещании по развитию острова Русский рассказал о масштабных планах на эту территорию, сообщает пресс-служба правительства края.

"Это вторая очередь ДВФУ, программа реновации жилья в поселках, дороги. Чтобы остров "заиграл" - один мост через Елену на Русский, второй - в районе Шигино через бухту Новик", - отметил он.

К конце первого квартала будущего года инвесторы по поручению полпреда в ДФО Юрия Трутнева должны подготовить экономическую модель развития острова, которая даст представление о сроках строительства и его финансировании.

"После того, как появится дорожная инфраструктура, нужно будет думать и о другой части территории. Задача по Русскому острову стоит масштабная", - подчеркнул глава региона.

По словам руководителя Минвостокразвития Алексея Чекункова, работа на Русском рассматривается как одно из трех направлений комплексного подхода к модернизации Владивостока. Особое внимание будет также уделено сохранению исторического центра столицы Дальнего Востока и массовому строительству жилья.

Кроме того, на этом совещании крупные инвесторы представили свои идеи по застройке, среди них аквапарк, сафари-парк, новый конгрессно-выставочный центр. Как заметил Юрий Трутнев, что для рzда больших проектов минвостокразвития оформит пакет преференций. После этого начнется работа по поддержке заявленных проектов.