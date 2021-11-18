Глава Приморья рассказал о строительстве мостов на остров Русский

Новости

Заслуженный врач России назвала лучшие напитки для иммунитета 05:38
Синоптики предупредили об аномальных морозах в ряде регионов России 04:55
В Минэнерго допустили корректировку "демпфера" для бензина и дизтоплива 04:05
Режим ЧС объявлен на западе Канады из-за ливней и наводнений 03:24
Вильфанд предупредил о некомфортной погоде в Москве 20 ноября 02:35
Жители Ижевска сняли на видео падение крупного светящегося объекта 01:58
ЦСКА уступил "Барселоне" в баскетбольной Евролиге 01:20
Небензя: Ситуация в Афганистане не стабилизировалась 01:15
Названы продукты, провоцирующие смертельный диабет 00:38
Штурмовавший Капитолий "викинг" приговорен к 41 месяцу тюрьмы 00:14
Названа доля незаконного оборота табака в России 00:01
Politico: Спонсоры-либералы вложили $410 млн, чтобы не допустить избрания Трампа 17.11.2021
Эксперты назвали безрассудным аукцион по продаже земель сырьевым компаниям в США 17.11.2021
В США смертность от передозировки впервые превысила годовую отметку в 100 тысяч 17.11.2021
В США в медцентре случайно обнаружили пробирки с надписью "оспа" 17.11.2021
УНИКС разгромил лидера Евролиги 17.11.2021
Цена нефти Brent упала ниже 80 долларов впервые с начала октября 17.11.2021
СМИ: Тесть Кокорина напал на человека в Подмосковье 17.11.2021
Ученые разработали прототип телефона для собак 17.11.2021
За сутки 106 военнослужащих Вооруженных сил вылечили от коронавируса 17.11.2021
МИД: Обвинения в адрес РФ призваны отвлечь от ситуации на границе Беларуси 17.11.2021
В Ингушетии будут судить подозреваемых в обналичивании 172 млн рублей 17.11.2021
По делу Раковой в РАНХиГС выявили 12 фиктивно трудоустроенных сотрудников 17.11.2021
В Минэнерго прокомментировали данные Росстата по ценам на автотопливо 17.11.2021
Александр Сидякин назначен врио руководителя исполкома "Единой России" 17.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В ПФР объяснили, как оформить пенсию во время пандемии
В ПФР объяснили, как оформить пенсию во время пандемии
Сибирские ветврачи впервые в мире установили собаке протезы на все лапы
Сибирские ветврачи впервые в мире установили собаке протезы на все лапы
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
18.11.2021 05:21
Рубрика: Власть

Глава Приморья рассказал о строительстве мостов на остров Русский

Текст: Анна Бондаренко

Губернатор Приморья Олег Кожемяко на совещании по развитию острова Русский рассказал о масштабных планах на эту территорию, сообщает пресс-служба правительства края.

"Это вторая очередь ДВФУ, программа реновации жилья в поселках, дороги. Чтобы остров "заиграл" - один мост через Елену на Русский, второй - в районе Шигино через бухту Новик", - отметил он.

К конце первого квартала будущего года инвесторы по поручению полпреда в ДФО Юрия Трутнева должны подготовить экономическую модель развития острова, которая даст представление о сроках строительства и его финансировании.

Минвостокразвития: Приморский Спутник сможет конкурировать с Крымом и Сочи

"После того, как появится дорожная инфраструктура, нужно будет думать и о другой части территории. Задача по Русскому острову стоит масштабная", - подчеркнул глава региона.

По словам руководителя Минвостокразвития Алексея Чекункова, работа на Русском рассматривается как одно из трех направлений комплексного подхода к модернизации Владивостока. Особое внимание будет также уделено сохранению исторического центра столицы Дальнего Востока и массовому строительству жилья.

Кроме того, на этом совещании крупные инвесторы представили свои идеи по застройке, среди них аквапарк, сафари-парк, новый конгрессно-выставочный центр. Как заметил Юрий Трутнев, что для рzда больших проектов минвостокразвития оформит пакет преференций. После этого начнется работа по поддержке заявленных проектов.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

Главное сегодня

Путину доложили о новом лекарстве от коронавируса
Патрушев и Салливан обсудили меры повышения доверия между Россией и США
Небензя: Ситуация в Афганистане не стабилизировалась
Попова: Кабмин изучит выдачу QR-кодов по уровню антител к коронавирусу
Британский истребитель F-35 рухнул в Средиземное море
Правительство РФ обозначило пределы роста квартплаты в 2022 году
Проект нового КоАП расширяет применение скидок при штрафах