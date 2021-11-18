Как стартапы Якутии улучшают жизнь северных районов

Якутские стартапы и команды энтузиастов разрабатывают проекты и решения, которые помогают жителям республики и местным предприятиям переносить суровые погодные условия Крайнего Севера. Их идеи находят поддержку в Северо-Восточном федеральном университете, технопарке "Якутия", ИТ-парке "Якутск" и акселераторе "Б8".

Инновации от главного университета Якутии

В Северо-Восточном федеральном университете (СВФУ) уделяют пристальное внимание проектам, способным улучшить жизнь в северных районах. Вуз поддерживает исследования и помогает реализовывать инновационные разработки и социальные инициативы, которые обеспечат достижение национальных целей и решение геостратегических задач на Дальнем Востоке и в Арктической зоне РФ.

Фото: СВФУ

В СВФУ работает Арктический инновационный центр (АИЦ), где авторам перспективных проектов помогают пройти путь от идеи до создания жизнеспособного прототипа.

- В наших лабораториях работают молодые исследователи, здесь продумывают, проверяют и доводят до готовности инновационные материалы и технологии для Крайнего Севера, БАДы на основе натуральных компонентов, и многое другое. К нам приходят и студенты, и сотрудники - любой может воспользоваться возможностями центра, чтобы реализовать свой проект, - говорит директор АИЦ СВФУ Иван Троев.

Незамерзающий материал

Якутские специалисты в области химических технологий и материаловедения при поддержке АИЦ СВФУ совместно с резидентом технопарка "Якутия" Петром Лукачевским создали морозостойкий материал, способный выдержать температуры от минус 70 до плюс 200 градусов, и обладающий высокой стойкостью против физических воздействий.

Стартап "Фрипласт" создает высококачественные резинотехнические и полимерные изделия. Двухслойные состоят из сверхвысокомолекулярного полиэтилена и резины, а в трехслойных к ним добавляется металла. Запатентованный композитный материал придает изделию механическую прочность и морозостойкость.

По словам Петра Лукачевского, применяемую технологию можно использовать для создания промышленных устройств и деталей для горнодобывающей, автомобильной, строительной отраслей. Уже проведена апробация износостойкости резиновых уплотнителей, сайлентблоков, демпферов для сенокосилки, амортизационных втулок. Эксперты в течение годового цикла наблюдают за эксплуатацией уплотнителей для горнодобывающей техники по заказу АО "Алмазы Анабара" и ГБУ РС(Я) "Якутскмедтранс".

Электропарковки для Крайнего Севера

Фото: Официальный информационный портал Республики Саха (Якутия)

Старший преподаватель автодорожного факультета СВФУ Евсей Анисимов совместно с командой университета разработал электропарковку для условий Крайнего Севера. Устройство состоит из теплоизоляционного каркасного навеса и мобильного электротеплонагревателя. Отличительная особенность якутской разработки в том, что она не стационарная, а модульная. То есть мобильный гараж не привязан к конкретному месту.

- Мы использовали принцип комбинирования различных устройств, начиная от столбика для парковки и заканчивая нагревательным элементом, - объяснил Евсей Анисимов.

По итогам экспериментальных исследований, специалисты СВФУ выбрали специальную конструкцию портативных гаражей, которая позволяет обеспечить воздушную прослойку между автомобилем и навесом, что исключает образование влаги, что одной из основных проблем электропарковок. Пока якутская разработка в основном рассчитана на легковые автомобили.

- По результатам экспериментов, температура на поверхности теплоэлектронагревателя в среднем составила 97 градусов, средняя температура в подкапотном пространстве - восемь, при уличной температуре минус 35, - отметил Евсей Анисимов.

Экипировка для работ на холоде

Фото: СВФУ

Разработчики из Международного центра развития перспективных компетенций Future Skills: NEFU создали экипировку для работ при температурах до минус 60 градусов. Она идет в связке с комплексным экзоскелетом и утепленным костюмом из новых материалов, а также силовой частью активного экзоскелета в виде третьей "руки". Экипировка нужна для работы с тяжелым оборудованием, например, в шахтах, на производствах с использованием инструментов и для монтажа быстровозводимых конструкций. Такой технологический костюм пригодится работникам строительной, энергетической, научной, геологической, горнодобывающей отраслей. Прототип уже прошел полевые испытания в температурном диапазоне от минус 60 до плюс 45 градусов.

“Морозоустойчивые” проекты технопарка “Якутия”

Фото: Технопарк “Якутия”

Еще одна площадка, где поддерживают проекты для Крайнего Севера - это технопарк "Якутия". Его резиденты получают финансовую, юридическую, помощь в продвижении и другие виды поддержки.

- Многие проекты наших резидентов направлены на решение внутренних задач с учетом климатических условий и инфраструктуры. Они нацелены на улучшение качества жизни населения, снижение издержек производства и т. д. Например, компания "Эгопласт" занимается производством полиэтиленовых труб для газопроводов и водопроводов по ГОСТ, которые выдерживают экстремально низкие температуры. Материал для труб морозоустойчив, не лопается и не трескается при замораживании воды, имеет свойство расширяться. А компания "Липснеле" модернизировала европейские котлы длительного горения и адаптировала к условиям Севера, запустила собственное производство полного цикла. Технопарк также открыт для коллабораций с крупными компаниями. В конце 2019 года мы подписали протокол с НТЦ ПАО "КАМАЗ", согласно которому под эгидой технопарка "АрктикСпецМаш" проводит доводочные испытания и опытно-промышленную эксплуатацию вездеходного транспортного средства", - рассказал директор технопарка "Якутия" Петр Габышев.

Снегоболотоход бережно пройдет везде

Фото: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия)

Проект "КамАЗ-Арктика 6х6" был разработан специально для Крайнего Севера в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации". Снегоболотоход "КамАЗ-Арктика" способен передвигаться по снежной целине, тундре, сыпучему песку и другим видам непроходимой местности без вреда для растительного покрова и почвы.

- Данный автомобиль позволит увеличить транспортную доступность отдаленных районов республики. Без проложенного автозимника он доедет практически до любого населенного пункта Якутии, - отметил Петр Габышев.

Вездеходы данной модели будут использоваться преимущественно для перевозки грузов, буксировки прицепов, монтажа спецоборудования и инженерных установок народно-хозяйственного назначения.

Ошейники для оленей и лошадей

Фото: Компания “Информационно-технический центр"

- Республика является одним из лидеров по поголовью оленей и лошадей в РФ. У животноводов большим спросом пользуются спутниковые ошейники для сельхозживотных, созданные резидентом технопарка "Якутия" - компанией "Информационно-технический центр", - подчеркнул Петр Габышев.

Ошейник, как правило, надевают на вожака стада, и с помощью установленной программы ведут спутниковый мониторинг, что помогает сэкономить время и силы в ходе отслеживания за перемещением скота.

Особенность ошейников от якутского стартапа в том, что они собраны из морозоустойчивых элементов и материалов. Без замены источника питания изделие может прослужить до одного года. Как отмечают создатели, работать в столь длительном режиме не способен ни один подобный прибор на рынке.

Ошейник состоит из двух блоков: электронной части, включающей приемо-передающий блок, и блока питания. Приемо-передающий блок закрепляют на холке животного, что позволяет сигналу доходить до спутника и минимизирует риск пропуска сеанса связи.

Традиции и инновации в создании спецодежды

Фото: ЯСИА

Продукция компании "Хотугу Танас" гармонично сочетает традиционные материалы народов Якутии и инновационные технологии. В этом году ее разработка получила золотую медаль Николы Теслы от Международного салона изобретателей "Архимед" за комплект одежды с утеплителем на основе оленьей шерсти.

Спецодежду под торговой маркой "Хотугу Танас" производит резидент технопарка "Якутия" компания "Мила Макс Плюс", которой руководит Людмила Расторгуева. За основу для теплозащитной одежды взята уникальная особенность оленьей шерсти. Она снижает теплопотери организма, благодаря ей в слоях одежды устанавливается термостабильность. Одежда из оленьей шерсти в 3-6 раз теплее отечественных и зарубежных аналогов, она обеспечивает тепловой комфорт при температуре до минус 67 градусов. При этом продукция "Хотугу Танас" на 30 процентов легче и тоньше стандартной спецодежды.

Компания также производит утепляющие полумаски для защиты органов дыхания, а также лица и шеи от переохлаждения. Теплорекуперирующая полумаска использует тепло выдыхаемого воздуха и не требует дополнительного источника энергии. Полумаска изготовлена из трикотажа с утеплителем из оленьей шерсти и антибактериальной подкладки. На 60-градусном морозе температура воздуха под теплорекуперирующей полумаской составляет от пяти до 19 градусов в зависимости от физической активности человека. Изделие получило высокую оценку экспертов: в 2021 году на XVII Международном салоне изобретений и новых технологий "Новое время" полумаска была отмечена двумя золотыми медалями от Российской Федерации и Тайваня.