Как уменьшить ущерб от наводнений на Дальнем Востоке

Ежегодно от наводнений на Дальнем Востоке страдают сотни населенных пунктов и фермерских хозяйств.

Масштаб паводков определяется природными причинами, а также социально-экономическими последствиями, которые они влекут, в первую очередь - материальным ущербом. С другой стороны, у наводнений есть и социально-экономические причины: низкий уровень управления территориями, как следствие - несвоевременные и недостаточные управленческие решения, особенности хозяйст­вования на затопляемых участках. В этом же контексте можно говорить и о природных последствиях наводнений, например, снижении биоразнообразия и потере качества экосистемных услуг.

Работа по минимизации гидрологических рисков и ущербов от наводнений включает пять основных этапов: прогноз, предупреждение, подготовка, реагирование и ликвидация последствий. Превентивные меры, направленные на предупреждение стихии, как показывает статистика, не оказывают влияния на частоту заторных наводнений. Косвенно подтверждают эти выводы и данные наблюдений в Якутии, где только взрывные работы на этапе реагирования дают крайне ограниченный положительный эффект, и то локально.

Противозаторные мероприятия не смогли предотвратить ни одно крупное наводнение на реке Лене и притоках за последние два десятилетия, однако способствовали образованию крупных заторов и наводнениям в Ленске в 2001 году и в Амге в 2018-м.

Противозаторные меры не смогли предотвратить ни одно крупное наводнение на Лене и притоках за последние два десятилетия

Как следствие впустую тратится финансирование, которое могло бы в ином случае пойти на реализацию инфраструктурных проектов, связанных с безопасным освоением речных долин - расчистку русел малых рек, дноуглубление на средних и крупных реках, берегоукрепление, а также разработку методов прогнозирования наводнений.

Современная практика работы по снижению ущерба от наводнений должна быть пересмотрена, акцент необходимо переместить с технических мер, которые неэффективны, на развитие инструментов страхования рисков и программ психологической поддержки пострадавших от стихии.

В частности, в рамках программы комплексных научных исследований АН РС(Я) мы изучили особенности паводка на среднем и нижнем течении реки Амги в Якутии. Наводнения наносят этому региону значительный ущерб, поэтому их прогноз - необходимое звено в стратегической работе по снижению гидрологических рисков.

При разработке прогнозных подходов необходимо учитывать влияние изменений климата на соотношение значимых прогнозных факторов. Большее внимание следует уделять оценкам влагозапаса в снеге в верхнем течении Амги, а также организации структурных и неструктурных мер защиты от наводнений и предупреждения их негативных последствий.

Требуется разработать прогнозную методику, которая, видимо, будет общей для средней и нижней Амги и средней Лены.

В Якутии необходимо создание регионального научного института по изучению водных ресурсов, и эта задача - в компетенции региональных властей. Сейчас специалисты по данной теме трудятся в разных организациях. Пока они не работают вместе, прогресса в изучении водных ресурсов не будет.