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18.11.2021 10:31
Рубрика: Происшествия

На Чукотке прокуратура проверит жалобу жильцов аварийного дома

Текст: Анна Бондаренко

Прокуратура Провиденского района Чукотского автономного округа начала проверку по сообщению, размещенному в одной из социальных сетей об аварийном состоянии жилого 12-квартирного дома в селе Чаплино.

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Как информирует официальный сайт ведомства, прокуроры осмотрят дом, изучат документы об обследовании квартир, и что сделала администрация для того, чтобы признать здание аварийным и расселить людей. Кроме того, будет дана оценка действиям управляющей компании, обслуживающей дом. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Сообщение, которое сейчас проверяет надзорный орган, появилось в Instagram. В нем говорится, что в доме очень много трещин, батареи не нагреваются выше 25 градусов, прошлой зимой замерзали канализационные трубы.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО

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