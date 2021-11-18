На Чукотке прокуратура проверит жалобу жильцов аварийного дома

Прокуратура Провиденского района Чукотского автономного округа начала проверку по сообщению, размещенному в одной из социальных сетей об аварийном состоянии жилого 12-квартирного дома в селе Чаплино.

Как информирует официальный сайт ведомства, прокуроры осмотрят дом, изучат документы об обследовании квартир, и что сделала администрация для того, чтобы признать здание аварийным и расселить людей. Кроме того, будет дана оценка действиям управляющей компании, обслуживающей дом. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Сообщение, которое сейчас проверяет надзорный орган, появилось в Instagram. В нем говорится, что в доме очень много трещин, батареи не нагреваются выше 25 градусов, прошлой зимой замерзали канализационные трубы.