Представителей КМНС в Хабаровском крае обеспечат бесплатной рыбой

Жители Хабаровского края из числа коренных малочисленных народов Севера безвозмездно получат рыбу. Оказать им такую поддержку поручил губернатор Михаил Дегтярев.

Рыбу получат не все, а только представители социально незащищенных слоев населения - многодетные семьи, пожилые люди, инвалиды, живущие в районах, до которых в этом году во время путины не поднялась кета. На помощь смогут рассчитывать около 3,4 тысячи человек. Каждому будет выделено по десять килограммов рыбы.

- Помощь получат территории, где по результатам осенней путины вылов составил менее 50 процентов прогнозируемых объемов. Это Амурский, Нанайский и Хабаровский районы. При этом в первоочередном порядке рыбу направят в населенные пункты, относящиеся к территориям компактного проживания коренных народов, - рассказал заместитель председателя правительства края по природным ресурсам и сельскому хозяйству Вадим Сабуров.

Рыбопромышленные предприятия согласились безвозмездно предоставить свежемороженного лосося. Сейчас свои возможности просчитывают четыре крупнейшие ассоциации. Если они смогут выделить больше рыбы, ее распределят дополнительно.

Сначала кету для коренных малочисленных народов доставят в Хабаровск. Первые партии ожидаются 24 ноября. Затем ее направят в районы. Завершить выдачу рыбы населению планируется в первой декаде декабря.

- Сельские администрации составляют списки, по которым будет передана рыба. Власти на местах знают каждого нуждающегося, что называется, в лицо, - говорит президент ассоциации КМНС Хабаровского края Любовь Одзял.

По ее словам, некоторые предприниматели оказали помощь коренным народностям еще до соглашений и договоренностей с правительством края. Например, несколько тонн рыбы было бесплатно передано в Амурском районе.

Напомним, рыбалка на Амуре в 2021 году оказалась провальной.

- Для сравнения: в 2015-м у нас добывалось 25 тысяч тонн, в этом году не набралось и шести тысяч, - подчеркнул губернатор Михаил Дегтярев. - Это самый низкий объем за последние пять лет при первоначальном прогнозе в 13 тысяч тонн.

Как считает Любовь Одзял, "недопустимо было открывать промышленный лов в 2021 году".

- Мы же знали, что придет крайне малочисленное поколение. Надо было дать ему отнереститься, а мы доели его до конца, - говорит она.