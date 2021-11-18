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18.11.2021 18:49
Рубрика: Экономика

Росгвардия оснащает общественный транспорт системами экстренного вызова помощи

Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 263(8614)
Росгвардия намерена установить так называемые тревожные кнопки на всем общественном транспорте в России, в том числе в трамваях и автобусах. В массовом порядке установка таких систем срочного вызова помощи началась в трамваях в Улан-Удэ.
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Муниципальное унитарное предприятие "Управление трамвая" и Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Бурятия заключили договор, согласно которому после получения тревожного сигнала к трамваю будет выезжать наряд Росгвардии.

Фото: РИА Новости
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На первом этапе системами экстренного вызова оборудованы 15 вагонов.

В дальнейшем планируется подключить к пульту вневедомственной охраны весь трамвайный парк города.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил "РГ", что смысл установки такой сигнализации - обезопасить пассажиров в любых экстренных ситуациях. Речь идет не только о преступниках, но и об оказании помощи людям, если кому-то вдруг станет плохо со здоровьем, случится, скажем, транспортное происшествие или пожар в салоне. Бывает всякое. Не всегда удастся в первые секунды дозвониться до "скорой помощи", МЧС или полиции. А тут - нажал на кнопку, и через несколько минут приехал мобильный патруль вневедомственной охраны Росгвардии. И росгвардейцы уже на месте, исходя из ситуации, будут решать, что делать: надевать наручники на преступника, оказывать первую помощь и вызывать "скорую" или тушить пожар.

Система работает так: водитель трамвая в случае опасности нажимает на кнопку экстренного вызова. Сигнал автоматически попадает на пульт централизованного наблюдения и ближайший наряд вневедомственной охраны незамедлительно прибывает на место происшествия. Такие системы сейчас встраивают в транспортные единицы уже на заводе. А водителям более старых моделей вручают брелки с тревожными кнопками. Наши граждане уже знакомы с ними - многие приобрели их для охраны дач и квартир. Брелок надо просто носить всегда в кармане - в доме, на грядках, возле мангала. Сигнал - и приехали крепкие парни с автоматами.

Кнопки экстренного вызова подключаются к навигационному оборудованию ГЛОНАСС или GPS, поэтому точное место происшествия росгвардейцы определяют с помощью геолокации. Валерий Грибакин рассказал, что идею оснащения тревожными кнопками любого транспортного средства осуществляют уже с 2016 года. На сегодняшний момент такими системами оборудованы 9635 транспортных единиц. Из них - 2,5 тысячи в общественном транспорте в 12 регионах, 1583 - кареты скорой помощи в 33 регионах. Остальные - частные машины.

Системы вызова помощи сейчас встраивают в трамвайные вагоны уже на заводе. А водителям более старых моделей вручают брелки с кнопками

Эффект от такой защиты - очевидный. В одном Санкт-Петербурге за 10 месяцев этого года росгвардейцы выезжали по вызовам такой тревожной кнопки в общественном транспорте 116 раз. Они задержали 33 дебошира и доставили в медучреждения 15 человек, которым стало плохо.

Всего же в России в этом году из общественного транспорта поступило 348 тревожных сигналов. Росгвардейцы пресекли 101 правонарушение и доставили в местные отделения полиции 62 нарушителя. Эксперты утверждают, что количество преступлений в общественном транспорте снизилось в разы. Что важно, большую роль играет информация о том, что теперь любое проявление буйства в трамвае, автобусе или троллейбусе не останется безнаказанным.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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Кстати, о скорой помощи. Известны многочисленные случаи, когда медики, прибывшие по вызову, подвергались нападениям. По данным статистики, медиков атаковали все кто угодно, - неадекватные пациенты, пьяные соседи, случайные прохожие, даже собаки, защищавшие своих беспомощных хозяев. И тогда врачам тоже требовалась помощь - профессиональная защита. Примеров много.

Так, в сентябре этого года в Омске на водителя машины скорой помощи, прибывшей по вызову к больному, напал пьяный бывший уголовник и ударил его ножом. Водитель успел нажать тревожную кнопку, нападавшего задержали.

В Томске - похожая история и тоже в этом сентябре. Бригада скорой помощи выехала по вызову к молодой женщине, у которой были острые боли в животе. Но по пути их остановила компания молодых людей - их другу тоже потребовалась экстренная помощь. Но когда женщина-фельдшер стала эту помощь оказывать, пьяный "больной" вдруг повел себя агрессивно и ударил фельдшера. Женщина получила сотрясение мозга. Медики нажали тревожную кнопку и дальнейшую "помощь" хулигану уже оказывала Росгвардия.

В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Правительство Росгвардия ДФО Бурятия

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