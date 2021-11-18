У приморских автолюбителей возникли сложности с покупкой полисов ОСАГО

При правительстве Приморского края создают рабочую группу по повышению эффективности услуг в сфере ОСАГО. В нее войдут сотрудники регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства, Центробанка, автостраховщики и правоохранители.

Как рассказали в краевом минтрансе, задача группы - стабилизировать ситуацию на рынке автострахования.

- Фиксируются различные проблемы, начиная от невозможности оформить полис ОСАГО через личный кабинет и заканчивая ростом мошенничеств со стороны автомобилистов. Страховщики выявляют до 100 таких случаев в месяц. Это приводит к убыткам страховщиков и нерентабельности их работы в данном сегменте. Все это вместе отрицательно влияет на работу рынка автострахования в крае, - обрисовали ситуацию в региональном минтрансе.

Сложности с оформлением полисов ОСАГО в Приморье возникли несколько месяцев назад. Страховщики, заявив об убытках, объявили край "токсичным" и, как считают автомобилисты, поставили негласный запрет на продажу полисов ОСАГО.

Сергей Мостовой, руководитель рабочей группы Всероссийского союза страховщиков по противодействию мошенничеству в Приморском крае, соглашается, что проблема есть. По его словам, страховщики, которые заключают договоры ОСАГО в регионе, несут большие убытки в основном из-за инсценированных ДТП. У страховщиков, добавляет он, есть даже списки людей - постоянных участников мелких аварий.

Новый вид "заработка" мошенники начали осваивать с вступлением в силу поправок в закон "Об ОСАГО", которые до 400 тысяч рублей увеличили максимальную сумму выплат и дали возможность натурального возмещения. Оказалось, что в регионе, где до сих пор огромное количество старых японских машин, это не выгодно.

- Ремонт должен проводиться новыми запчастями, а где, к примеру, их взять на Toyota Crown 2000 года? Владелец такой машины вправе требовать денег. Согласно справочнику зап­частей одна новая фара на японскую машину может стоить 150 тысяч рублей, цена подержанной на рынке - 20 тысяч. Человек получает 150, покупает за 20, разницу кладет в карман, и на следующей неделе снова попадает в ДТП, - объясняет Мостовой.

Страховщики, заявив об убытках, объявили Приморье "токсичным" и, как считают автомобилисты, дали негласный запрет на продажу полисов ОСАГО

Однако, по мнению директора центра финансового анализа и прогнозирования, члена общественного совета при УМВД Приморья Александра Ивашкина, автомошенников в крае не больше, чем в других регионах, и дело не в них, а в сложившейся юридической практике. В Приморье очень сильные адвокаты, специализирующиеся на "автоделах", они помогают абсолютному большинству автолюбителей, недовольных выплатами по ОСАГО, побеждать в судах.

- Поэтому у нас ОСАГО стал убыточным для страховщиков, и они отправили край в "красную зону". Но федеральные страховые компании работают по всей России и в других субъектах получают по ОСАГО сверхприбыли. Значит, надо убытки в одних регионах покрывать прибылью из других, - считает Ивашкин.

С ним солидарен и председатель краевого общества авто­владельцев Алексей Дрюченко.

- По моему мнению, катализатором стало появление судебной практики, по которой страховая компания в случае, если не смогла организовать ремонт транспортного средства, должна возместить ущерб в денежной форме. Но при этом она должна не применять коэффициент износа к подлежащим замене деталям, а считать по полной стоимости. В ответ страховые компании и дали реакцию в виде препятствий к заключению договора ОСАГО. Такой вывод можно сделать потому, что ничего нового в последнее время не произошло. Автоподставщики были активны и пять-семь лет назад, и безлимитный европротокол - когда участники могут оформить ДТП на максимальную сумму выплаты сами - введен уже более двух лет назад, - пояснят он.

Александр Ивашкин уверен, что проблему нельзя замалчивать, и предложил рассмотреть ее на межведомственном совете по защите прав потребителей при губернаторе края.

- По данным агентства "Автостат", часть дальневосточных регионов, среди которых и Приморье, входит в число тех, кто пользуется самыми "возрастными" автомобилями. В краткосрочной перспективе ожидать резкого улучшения благосостояния граждан на Дальнем Востоке не приходится. Доля самостоятельных ремонтов, а вместе с ним и объемы самостоятельной покупки запчастей не сократятся. Возможно, страховщикам надо более гибко подходить к своим клиентам и вообще поменять бизнес-модель ОСАГО для ДФО, ориентируясь на то, что нужно страхователю. Сейчас же мы находимся в ситуации, когда добросовестные автолюбители хотят, но не могут выполнить требования законодательства, - резюмирует Ивашкин.