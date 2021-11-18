В Чите высокопоставленного полицейского отстранили из-за задержания

В Чите врио начальника полиции Забайкальского края Александр Никитин отстранил от службы руководителя одного из структурных подразделений ведомства. Правоохранителя подозревают в противоправных действиях. Если вина полицейского подтвердится, его ждет увольнение, сообщили в региональном главке МВД.

Тем временем следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника оперативно-розыскной части собственной безопасности краевой полиции, уточнили в СУ СК по Забайкалью. Офицера подозревают в превышении должностных полномочий. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, задержанному изберут меру пресечения.

По информации следователей, начальник оперативно-розыскной части и его подчиненный с помощью угроз принуждали руководителя другого подразделения полиции совершить противозаконные действия.

Сейчас выясняются все обстоятельства преступления. Высокопоставленный сотрудник МВД и его подчиненный задержаны на 48 часов. В их кабинетах проведены обыски.