В дальневосточные аэропорты будут пускать только вакцинированных

На внутренних авиалиниях Хабаровского края решили с 1 декабря ввести систему QR-кодов. Без подтверждения о прохождении вакцинации от COVID-19 нельзя будет не только отправиться в полет, но даже зайти в здание аэропорта. Такое же требование введут и в отношении железнодорожных вокзалов. Заменить код сможет только официальный медотвод от прививки.

Без подтверждения вакцинации от ковида теперь не пустят не только на самолет, но и в аэропорт Хабаровска, и на железнодорожный вокзал. Фото: iStock

Решение о введении новых ограничительных мер было принято в ходе очередного заседания оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции. В крае значительно возросло число заболеваний - за последнюю неделю было выявлено 4090 новых случаев против 3290 на прошлой, эпидпорог превышен уже на 67 процентов. Поэтому региональные власти решили действовать, не дожидаясь введения федеральных распоряжений. А в том, что такие вскоре последуют, они уверены.

- Глава "Аэрофлота" подтвердил решение авиаперевозчика о введении кодов при посадке на самолет. Этот вопрос в ближайшее время будет урегулирован, - заявил журналистам председатель правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов. - Та же самая позиция была озвучена руководством "РЖД" - что компания тоже готова двигаться в этом направлении. Потому мы предупреждаем жителей региона: свои отпуска и поездки они должны спланировать с учетом введения этого ограничения.

Несмотря на прозвучавшее на заседании решение, постановление правительства Хабаровского края с соответствующими требованиями пока не вышло. В его ожидании сейчас находятся и в хабаровском аэропорту, и на Дальневосточной железной дороге. Ведь без этого документа разработать новые требования для пассажиров, которые должны начать действовать всего через две недели, нельзя. Дожидаются официальных решений и перевозчики.

- Ждем постановления или разъяснений минтранса, - рассказала корреспонденту "РГ" представитель авиакомпании "Аврора" Татьяна Козырева.

Кстати, подобное решение еще в ноябре приняли и в другом дальневосточном регионе - Камчатском крае. Систему QR-кодов там решили распространить на все межмуниципальные пассажирские перевозки - как автобусные, так и авиационные. Новое требование начнет действовать 23 ноября.

Без подтверждения о прохождении вакцинации от COVID-19 нельзя будет не только отправиться в полет, но даже зайти в здание аэропорта

- Этот инструмент позволит избежать необходимости прохождения тестирования перед каждым перелетом или поездкой, но одновременно позволит обеспечить безопасность для тех, кто будет перемещаться между нашими районами, - уверен глава региона Владимир Солодов. - Могу сказать, что принятые меры уже дают свой эффект: число вакцинированных на Камчатке превысило 50 процентов от плана, а это значит, что мы уверенно движемся к достижению коллективного иммунитета, который позволит оставить позади все невзгоды и ограничения, связанные с эпидемией. Убежден, это то, что больше всего хочет сейчас каждый из нас.