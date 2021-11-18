В Хабаровске ФСБ изъяла у браконьеров 190 кг черной икры

Сотрудники пограничного управления ФСБ задержали в Хабаровске двух человек, у которых изъяли более 190 килограммов черной икры, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Партии икры осетровых рыб нашли в машине, а также в нежилом посещении. Задержаны граждане России, причастные к противоправной деятельности. Документов, подтверждающих законность происхождения деликатесного продукта, у них не было.

По подсчетам сотрудников ФСБ, ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам, превышает 41 миллион рублей.

Проводится доследственная проверка по статье 258.1 УК РФ "Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов".

Справка "РГ"

В России с 2009 года практически полностью запрещен вылов осетров в дикой природе. Вылавливать этих рыб можно исключительно в научно-исследовательских целях и для воспроизведения популяции. Легальная икра поступает только из хозяйств аквакультуры.