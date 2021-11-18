В парламенте Якутии подняли проблемы традиционного рыболовства

В Государственном собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) создадут рабочую комиссию по традиционному рыболовству. Законодателям предстоит разработать и утвердить региональный регламент в этой сфере, а также направить предложения в федеральную рабочую комиссию, специально образованную после утверждения новых правил рыболовства.

О необходимости таких действий заявили на рабочем совещании постоянного комитета Госсобрания по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики. Народные депутаты, главы арктических и северных районов, работники министерств и ведомств республики, юристы-эксперты региональных и федеральных структур обсудили проблемы традиционного и любительского рыболовства на территории Жиганского района республики.

Этот улус имеет статус национального эвенкийского. Главным источником пропитания, а также способом осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера (КМНС) здесь испокон веков является рыболовство на дельте Лены. Промысел - одна из основных сельскохозяйственных отраслей в улусе, на его территории закреплены рыболовные участки 20 сельскохозяйственных предприятий разных форм собственности. Поэтому вступившие в силу с 1 января 2020 года два документа, регламентирующие применение сетей для добычи водных биоресурсов, сильно повлияли на жизнь населения улуса. Не обходится и без конфликтных ситуаций между инспекторами и рыбаками.

Как рассказала председатель комитета Госсобрания по вопросам КМНС и делам Арктики и Елена Голомарева, сейчас в Жиганском национальном районе - разгар путины. Жители выходят на рыбалку, как делали всегда, но итогом часто становятся проверки, штрафы, отобранные сети.

- По новым правилам на всю семью положена только одна рыболовная сеть, будь хоть десять человек в составе семьи. Во время путины нереально рыбачить в наших условиях только одной сетью, практически рыбак может остаться без рыбы. А сети очень дорогие, это главное традиционное орудие лова. Мы хотим, чтобы во время путины с учетом местных условий и особенностей рыболовства, нам разрешали иметь сети для каждого члена семьи. У нас иной способ поимки рыбы для личного потребления невозможен, при этом для ряпушки нужен один вид сети, для омуля другой, - выступила на совещании Лидия Атласова, председатель РО КМНС "Куту", депутат районного совета.

Кроме того, сложно уложиться в установленные "сверху" дни вылова - у природы свой календарь путины.

Депутат подчеркивает, что необходимо пересмотреть регламент традиционного рыболовства в части сроков вылова и рассмотреть возможность использования нескольких сетей, маркированных на всех членов семьи. Нужно также предоставить право более свободного выбора участка.

Отвечая Лидии Атласовой, начальник отдела по организации рыболовства, воспроизводства водных биоресурсов и охраны среды обитания Восточно-Сибирского территориального управления по рыболовству Дмитрий Губанов отметил, что по законодательству на участке любительского рыболовства на реке у гражданина должна быть одна маркированная сеть. Можно, кстати, взять маркировку на всю семью - но правило "у одного рыбака одна сеть" остается. То есть, на реке должно стоять столько членов семьи, сколько сетей используется. Но, как уверены участники совещания, в условиях Якутии вряд ли получится тащить родственников на реку, чтобы воспользоваться правом на применение нескольких орудий лова.

- Пожилой человек, инвалид или ребенок не могут в таком холоде находиться на берегу, - говорит адвокат, член общественного экспертного совета Комитета по делам национальностей Государственной думы Юлия Якель.

Часто сложности возникают из-за того, что любительское рыболовство на местах смешивают с традиционным. По мнению юриста-эксперта, руководителя региональной Ассоциации КМНС Камчатского края Андрея Метелицы, контролирующие органы "перекидывают рыбаков из традиционного рыболовства на любительское", потом сами путаются - надо регистрировать сеть или не надо.

- Сети для традиционного рыболовства не маркируются, - заметил он.

Подводя итоги рабочего совещания, Елена Голомарева подчеркнула, что высказанные предложения она вынесет на заседание федеральной рабочей комиссии по вопросам традиционного рыболовства.