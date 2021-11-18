В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за снежного циклона

Из-за подхода снежного циклона к Приморскому краю, который принесет снег с дождем и штормовой ветер, Примгидромет объявил штормовое предупреждение на 22 - 23 ноября.

Прогнозируются осадки смешанного характера - дождь и снег, а также мокрый снег. Во второй половине ночи и днем 22 ноября на юге и востоке региона может пройти дождь, который принесет до 15-40 миллиметров осадков за 12 часов и менее. Если пойдет снег, то осадков выпадет до 6-15 миллиметров. А если будет и снег, и дождь, то количество осадков может дойти до 50 миллиметров.

Ночью 23 ноября осадки - преимущественно снег - распространятся на север края. Они могут быть очень сильными.

Ожидается налипание снега на провода и деревья, гололед, снежный накат. Усилится ветер до 15-22 метров секунду.

На реках южных и восточных районов возможны подъемы уровня воды до 1-1,8 метра.