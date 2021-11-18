Военные авиаторы Камчатки передадут медучреждениям ДФО жидкий кислород

Несколько тонн сжиженного кислорода военнослужащие группы газообеспечения одной из авиационных частей Войск и сил на Северо-востоке России (ОКВС) приготовили для передачи в гражданские медицинские учреждения. Об этом "РГ" сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан 3 ранга Илья Колесников.

Медицинская служба ОКВС готова по запросу организовать передачу кислорода минздравам Камчатского края и Сахалинской области. Как известно, кислород необходим для больных, в том числе с тяжелым течением новой коронавирусной инфекции.

Накануне группой газообеспечения было произведено пополнение кислорода для военно-морского клинического госпиталя ТОФ с помощью станции ТКДС-100. Газ вырабатывается из воздуха кислорододобывающими станциями авиационных технических баз для обеспечения полетов самолетов. Он хранится и перевозится в жидком виде в специальных контейнерах. За смену группы газообеспечения на Камчатке обеспечивает авиаторов примерно тонной сжиженного кислорода.