Дмитрий Азаров участвует в обсуждении федеральной стратегии развития

18 ноября губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в ходе рабочей командировки в Москву принимает участие в семинаре-совещании по вопросу стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года.

В работе семинара участвуют первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, Помощник Президента РФ - Секретарь Государственного Совета РФ Игорь Левитин, Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, а также главы субъектов Российской Федерации и их заместители, курирующие строительную отрасль, представители федеральных органов исполнительной власти, институтов развития и экспертное сообщество.

Выступая с докладом на открытии мероприятия, вице-премьер Правительства Марат Хуснуллин высоко оценил такой формат взаимодействия федеральной и региональной власти для получения обратной связи.

Отметим, что стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ РФ до 2030 года разрабатывается в рамках исполнения поручений президента России. Ее основные задачи - повышение комфорта, качества и уровня жизни людей, формирование высокотехнологичных, конкурентоспособных отраслей строительства и жилищно-коммунального хозяйства, минимизация негативного воздействия на окружающую среду.

В Самарской области благодаря системной работе планомерно наращиваются темпы строительства, и увеличиваются объемы ввода жилья. С начала текущего года, несмотря на трудности пандемийного периода, на территории региона введено в эксплуатацию более 1500 тыс. кв. м. жилья, что составляет 155,6% к аналогичному показателю прошлого года.

Продолжается процесс создания комфортной городской среды в населенных пунктах региона. Только в этом году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" было благоустроено 163 общественных пространства и 313 дворовых территорий.

Справка "РГ"

Самарская область является одним из лидеров в стране по масштабам дорожного строительства. В этом году приведено в порядок 400 км автомагистралей. Рекордными темпами идет строительство мостов: на 1,5 года раньше срока открылся новый мост через реку "Сок", успешно продолжается строительство моста через Волгу со 100-километровой трассой рядом с Тольятти, которая входит в состав международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай", ускоренными темпами идёт работа по 2-му этапу мостового перехода "Фрунзенский". Кроме того, в регионе ведётся масштабное строительство школ, детских садов, поликлиник и больниц, объектов культуры и спорта.