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18.11.2021 15:46
Рубрика: Общество

Губернатор выразил соболезнования в связи со смертью футболиста Ковбы

Текст: Анна Шепелева (Самара)

На сайте ФК "Крылья Советов" разместили соболезнование губернатора Самарской области Дмитрия Азарова родным и коллегам Дениса Ковбы, умершего из-за последствий коронавируса.

"Горько и больно, когда уходят молодые, полные энергии, сил и стремлений люди. Каждый, кто знал Дениса Ковбу, в эти дни переживает тяжелую боль утраты", - написал губернатор.

Денис был выдающимся игроком "Крыльев Советов" в 2000-11 годах, сказано в сообщении.

- Самарская земля искренне гордится тем, что Денис Ковба играл за нашу футбольную команду, провел более 250 матчей в различных турнирах, забил немало голов, завоевывал с "Крыльями" бронзовые медали Чемпионата России, выступал в Кубке УЕФА и играл в финале Кубка России, - подчеркнул в соболезновании Дмитрий Азаров.

Он отметил, что болельщики запомнили Дениса Ковбу, как одаренного футболиста, ответственного и преданного делу. Заслуживает уважение тренерская деятельность Дениса Юрьевича.

- Уверен, подготовленные им юные спортсмены продолжат полученными знаниями и умениями развивать отечественный футбол, - подытожил губернатор.

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