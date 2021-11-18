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18.11.2021 18:40
Рубрика: Происшествия

Нижегородец открыл стрельбу из револьвера из-за бродячих собак

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

В поселке Очаиха Лысковского района Нижегородской области местный житель устроил стрельбу из револьвера во дворе своего дома. Прибывшим полицейским он объяснил, что хотел отпугнуть бродячих собак.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, у мужчины 1954 года рождения был изъят предмет, внешне похожий на револьвер. Экспертиза показала, что это короткоствольное нарезное огнестрельное оружие, переделанное кустарным способом из сигнального револьвера. Для стрельбы оно было вполне пригодно.

На допросе владелец рассказал полицейским, что оружие с внесенными в конструкцию изменениями он получил в подарок, лицензии на него нет. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ "Незаконное приобретение и хранение оружия". Наказание, которое грозит по данной статье, - лишение свободы сроком до пяти лет со штрафом до 80 тысяч рублей. Ведется следствие.

Также в отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 20.13 КоАП РФ "Стрельба из оружия с нарушением правил", санкция по которой предусматривает конфискацию оружия, патронов и штраф в размере до 50 тысяч рублей.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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