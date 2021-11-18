Нижегородская полиция объявила о поиске дома для собак-пенсионеров

Десять немецких овчарок и один русский спаниель, окончившие свою службу в органах внутренних дел, ищут новых хозяев. Дрессированных собак можно получить бесплатно.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области, собаки рождены с 2010 по 2015 год, сейчас они находятся в Центре кинологической службы ведомства. "Каждый питомец ЦКС ГУ МВД России по Нижегородской области имеет хорошее здоровье и будет радовать нового хозяина преданностью и послушанием", - подчеркнули в пресс-службе.

Собаки обучены различным навыкам: общерозыскным мероприятиям, поиску взрывчатки и боеприпасов, наркотиков и без вести пропавших людей.

Забрать себе питомца можно в ЦКС ГУ МВД по региону. Но новым хозяевам собак отдадут только после собеседования. Записаться на него можно по телефону 8 (831) 268-78-00.