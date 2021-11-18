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Рубрика: Общество

Жители Ижевска сняли на видео падение крупного светящегося объекта

Жители Ижевска заметили в небе над городом крупный светящийся объект.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
Астрономы заметили новый шлейф метеорного потока Персеиды

В соцсетях опубликованы записи с установленных в автомобилях регистраторов. На роликах видна большая яркая точка, стремительно падающая вниз.

В Московском планетарии сообщили, что сейчас жители Земли могут наблюдать метеорный поток Леониды. Причем, именно в эти дни он достигнет максимальной своей активности - до 15 падающих "звезд" в час.

Леониды - это частицы хвоста кометы Темпеля-Туттля, влетающие в атмосферу Земли со скоростью 70 километров в секунду.

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