Ректор УГАТУ предложил создать в Уфе конструкторское бюро "Роскомос"

На базе Уфимского государственного авиационного технического университета может появиться студенческое конструкторское бюро "Роскосмос". С предложением о его создании выступил на XIV Международной научно-практической конференции "Пилотируемые полеты в космос" ректор УГАТУ Сергей Новиков.

- Работа в специализированном конструкторском бюро позволит студентам одновременно проходить обучение и получать практические навыки, они смогут погрузиться в профессию и принять участие в решении актуальных конструкторских и технологических задач, - отметил Сергей Новиков.

XIV Международная научно-практическая конференция "Пилотируемые полеты в космос" открылась в Звездном городке 17 ноября. В ней принимают участие российские и зарубежные космонавты, ученые, инженеры, конструкторы и специалисты смежных областей. Их приветствовали начальник Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина Максим Харламов, исполнительный директор по перспективным программам и науке ГК "Роскосмос" Александр Блошенко, а также командир отряда космонавтов, Герой РФ, летчик-космонавт РФ Олег Кононенко, директор Института космических исследований Российской академии наук Анатолий Петрукович и представители мировых космических агентств. Вышли на связь с орбиты Земли и члены российского экипажа МКС.

Кстати, УГАТУ - единственный вуз страны, представители которого выступили на этом международном мероприятии и поделились опытом работы с предприятиями ракетно-космической отрасли. И неспроста. Уфимский авиационный университет - один из ведущих технических вузов страны в сфере авиадвигателестроения и член Ассоциации аэрокосмических вузов России. В числе выпускников УГАТУ - знаменитые ученые и конструкторы двигателей (в том числе и для космических аппаратов) Александр Саркисов, Александр Ивах и Алексей Рыжов.

- Наш университет начал свой путь исследований в ракетно-космической отрасли в 70-е годы прошлого века. С 1987 года ведутся работы по обработке данных космических систем наблюдения для различных приложений. А в 2009 году с космодрома Байконур запустили научно-образовательный микроспутник "УГАТУ-САТ", в создании которого принимали участие наши студенты и преподаватели. Также на базе университета создан центр приема и обработки данных космических систем наблюдения. Мы можем проводить пространственный анализ состояния и развития природных и техногенных процессов в геологической среде, атмосфере и гидросфере на территории Башкирии, - отметил ректор Сергей Новиков.

Фото: пресс=служба УГАТУ

По его словам, ученые университета обладают богатым опытом проектирования электротехнических систем для космических аппаратов, что позволяет им создавать высококлассные изделия мирового уровня. Например, ими разработан электрогенератор ЭГ160 для космического буксира с ядерной электродвигательной установкой, а также высокоэффективные электрические приводы для стыковочных устройств космических аппаратов.

Кроме того, университет совместно с Объединенной двигателестроительной корпорацией осваивает новые "критические" технологии двигателестроения России, такие как сварка трением, крупногабаритное титановое литье, аддитивные методы создания деталей, электромеханические преобразователи энергии и создание цифровых двойников агрегатов и систем. Многие разработки ученых УГАТУ могут применяться для узлов аэрокосмических аппаратов, отметил ректор. Также в УГАТУ создали многослойные нанокристаллические покрытия, состоящие из антиотражающего, поглощающего и инфракрасного-отражающего слоев. Такое покрытие можно использовать для защиты поверхности космических аппаратов, так как оно позволяет контролировать коэффициент преломления света и увеличить его до 90 процентов, а также до пяти раз увеличить стойкость поверхности панелей к эрозионному износу.

Сергей Новиков отметил еще одно важное направление работы университета - исследования в области высокоскоростной передачи данных применительно к бортовым линиям связи МКС и наземных станций. Они ведутся по трем направлениям: оптическая компенсация смешения мод, сверхширокополосная связь и RoF-технология, а разработанные в УГАТУ решения имеют ряд важных преимуществ.

Кроме того, в этом году в вузе создали молодежную лабораторию "Сенсорные системы на основе устройств интегральной фотоники" на базе Евразийского НОЦ мирового уровня.

Но коллектив УГАТУ не собирается останавливаться на достигнутом. В 2022 году университет планирует участвовать в создании электроприводов для применения в составе комплекса рулевых следящих систем космического комплекса с многоразовым многофункциональным крылатым кораблем с АО "Проект-техника" по техническому заданию Центрального научно-исследовательского института машиностроения.

- Еще одна амбициозная задача на перспективу - создание и запуск нового спутника класса CUBESAT массой до четырех килограммов для организации и исследования новых способов межспутниковой передачи данных, - отметил Сергей Новиков.

Он подчеркнул, что университет уделяет большое внимание вопросам популяризации космических исследований и повышения интереса молодежи к космической отрасли. С 2012 года УГАТУ совместно с региональным отделением Федерации космонавтики России ежегодно организует международную аэрокосмическую школу имени космонавта-испытателя СССР Урала Султанова. Также в университете есть радиоклуб, где проводятся ежегодные сеансы связи студентов и школьников с МКС, действующими летчиками и космонавтами. А ветераны космодромов проводят практические и теоретические занятия со школьниками и студентами.

- Компетенции ученых и преподавателей УГАТУ в ракетно-космической сфере позволяют нам сегодня вести научные исследования и разработки и одновременно профессиональную подготовку будущих инженеров и исследователей галактик. Кстати, в этом году мы договорились с Центром подготовки космонавтов о том, что наши выпускники смогут трудоустроиться в Центр и после спецподготовки работать на орбите, - сказал ректор вуза, подчеркнув, что создание на базе УГАТУ студенческого конструкторское бюро "Роскомос" - логичное продолжение этой работы.