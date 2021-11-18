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18.11.2021 11:07
Рубрика: Власть

Самарская область развивает сотрудничество с регионами Узбекистана

Текст: Ирина Чечурина (Самара)
17 ноября в Москве состоялся II форум межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном, участие в котором приняли руководители государственных министерств и ведомств. С российской стороны интересы своих регионов представляли только три губернатора. О сотрудничестве и потенциале развития взаимовыгодных отношений Самарской области с субъектами республики рассказал глава Самарской области Дмитрий Азаров.
Фото: Пресс-служба правительства Самарской области Фото: Пресс-служба правительства Самарской области
Фото: Пресс-служба правительства Самарской области

По словам Азарова, на фоне некоторого снижения внешнеторгового оборота Самарской области с большинством стран в пандемийный 2020 год объем внешней торговли с Узбекистаном вырос на 19,7%, экспорт из региона в республику увеличился на 25,8%.

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
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- Мы уже можем отметить, что Самарская область сохраняет первое место среди регионов Приволжского федерального округа по экспорту в Узбекистан. Самарская область взаимодействует с Ташкентом, Ташкентской, Наманганской, Хорезмской, Навоийской, Самаркандской областями, а также заинтересована в расширении сотрудничества и с другими регионами, - отметил Дмитрий Азаров.

В ходе делового общения он рассказал о проектах, которые были сформированы на Первом форуме регионов России и Узбекистана. Так, в свободной экономической зоне Джизах реализован проект по строительству завода для сборки автомобилей Lada. Кроме того, компания "Пегас-Агро" вышла на рынок Узбекистана с самоходной агротехникой самарского производства, а предприятием "Аком" на рынке республики реализовано около 48 тысяч аккумуляторных батарей для легковых и грузовых автомобилей. АО "Тяжмаш" на протяжении нескольких лет осуществляет поставки оборудования на Алмалыкский и Навоийский горно-металлургические комбинаты, а также на Ново-Ангренскую ГРЭС. Также были созданы два торгово-распределительных центра: RUZ Trader в Ташкенте и "Азия-Инвест" в Самаре.

- Уверен, что и нынешний форум придаст импульс развитию взаимоотношений между государствами и между регионами России и Узбекистана. Это сотрудничество положительно будет сказываться на всех жителях наших регионов, - отметил Дмитрий Азаров.

Вклад Самарской области в экономику регионов Узбекистана отметил президент республики Шавкат Мирзиёев. По его словам, активный диалог между регионами двух стран стал локомотивом укрепления стратегического партнерства. В качестве одного из примеров успешного сотрудничества он привел проект строительства самарскими компаниями крупного тепличного комплекса в Бухаре.

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
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Министр экономического развития России Максим Решетников отметил, что в последние годы темпы наращивания сотрудничества стран существенно ускорились, и сейчас идет выстраивание единого экономического пространства.

- Чем прочнее будут связи между регионами наших стран, тем сильнее будут экономики в отдельности и крепче двустороннее сотрудничество, а в конечном счете будет благополучнее жизнь жителей и России, и Узбекистана, - подчеркнул министр.

Отношения между регионами и государствами начинаются с взаимоотношений между людьми, которые, по мнению самарского губернатора. являются главным богатством двух стран.

- Мы гордимся тем, что на самарской земле в мире и братстве живут люди разных национальностей и народов. У нас один из самых многонациональных регионов страны. И в сентябре этого года мы открыли в Самарской области Парк Дружбы народов - уникальный этнографический комплекс, где представлен быт, традиции и культура народов, населяющих губернию, в том числе, и узбекское подворье, - отметил в своем выступлении Дмитрий Азаров, подчеркнув, что Самарская область в последние годы стала более привлекательной для жителей соседних государств, в том числе Узбекистана.

Развитие взаимной торговли Самарской области и регионов Узбекистана в ближайшей перспективе может развиваться и в увеличении поставок продукции машиностроения, химической промышленности, алюминия и изделий из него.

Россия один из основных покупателей продукции Узбекистана, и поставлять эту продукцию удобнее через Самарскую область, учитывая ее транспортно-логистический потенциал, а также используя инфраструктуру развивающегося торгово-распределительного центра "Азия-Инвест".

- Самарская область привлекательна для Узбекистана не только как торговый партнер, но и как транспортно-логистический хаб, открывающий возможности для торговли с другими регионами России и Европы. Наш регион - это перекрестье путей с Севера на Юг и с Запада на Восток, что кстати закреплено в подготовленной транспортной стратегии Российской Федерации, - акцентировал внимание зарубежных коллег Дмитрий Азаров.

Еще одно важное направление сотрудничества -туризм. Есть целый ряд предложений по разработке новых туристических маршрутов с учетом общей истории.

Фото: Ирина Чечурина
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- Граждане Узбекистана приезжают к нам не только работать, но и учиться, отдыхать и лечиться. Узбекистан - лидер среди иностранных государств по туристическому потоку в Самарскую область. Ежегодно около 60 тысяч граждан Узбекистана приезжают к нам с туристическими целями, в том числе это касается и медицинского туризма, - обратил внимание участников форума Дмитрий Азаров.

В завершении своего выступления Дмитрий Азаров напомнил о том, как важно поддерживать друг друга и привел в пример ситуацию, которая сложилась в прошлом году во время закрытия российских границ. В результате вынужденно принятых мер из-за распространения коронавирусной инфекции граждане Узбекистана не смогли вернуться к себе на Родину.

- Нами были организованы пункты временного размещения людей, обеспечено горячее питание, питьевая вода, медицинское обслуживание. Очень меня порадовали наши земляки, которые в трудное время доказали, что чужой беды не бывает. Абсолютно по-братски неравнодушные жители Самарской области привозили в лагерь теплые вещи, белье, еду, дополнительно помогали пройти непростой для людей период. Совместными усилиями федеральных органов исполнительной власти, Посольства Республики Узбекистан в России нам удалось решить эту проблему. Это еще раз доказывает, что вместе мы можем больше, - резюмировал Дмитрий Азаров.

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