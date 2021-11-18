Участники Нижегородского НОЦ опубликовали более 3 тысяч научных статей

Участники Нижегородского НОЦ за 9 месяцев 2021 года опубликовали 3026 статей в журналах, индексируемых в базе данных научного цитирования Scopus. В то время как для позитивной оценки деятельности НОЦ его участникам в год нужно опубликовать 1905 научных статей.

Scopus - это база данных научных статей. В ней можно отслеживать их цитируемость и популярность в научной среде. Это один из главных инструментов для анализа публикаций и отслеживания трендов в области науки и техники.

По словам директора АНО "Нижегородский НОЦ" Игоря Федюшкина, это прекрасный показатель.

"Год еще не закончен, наши участники еще успеют опубликовать новые научные статьи. И их общее количество станет еще больше. Пока из 3026 статей 1420 написаны по направлению инновационное производство, компоненты и материалы, 604 - интеллектуальный транспорт, 525 - передовые цифровые технологии, 244 - экология и ликвидация накопленного ущерба, 233 - высокотехнологичная персонализированная медицина и медицинское приборостроение", - рассказал Игорь Федюшкин.

Больше все статей у Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (ННГУ) - 936, далее идет Институт прикладной физики РАН - 748, Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) - 341, Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева (НГТУ) - 274, Российский федеральный ядерный центр (РФЯЦ) - 203.

Напомним, что в конце года количество опубликованных научных статей участниками НОЦ повлияет на оценку деятельности АНО "Нижегородский НОЦ", которую дадут министерство науки и высшего образования России совместно со специально созданным Проектным офисом НОЦ. Всего установлено 15 показателей эффективности работы научно-образовательных центров. За 9 месяцев текущего года АНО "Нижегородский НОЦ" уже достиг индикаторных значений за 2021 год по 13.

НОЦ в Нижегородской области был одним из первых пяти научно-образовательных центров, созданных в России в рамках национального проекта "Наука". На сегодняшний день его участниками являются 37 организаций: 10 университетов, 21 предприятие, одна управляющая компания, четыре НИИ Российской академии наук и Российский федеральный ядерный центр.

Тем временем

Ученые ННГУ им. Н.И. Лобачевского Алексей Маслов, Ярослав Сергеев, Масао Токита, Василий Торопов, Клаудио Франчески и Владимир Чувильдеев вошли в список самых цитируемых авторов в базе данных Scopus.