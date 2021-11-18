В Башкирии на спортивные матчи пустят только привитых болельщиков

Глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в указ о повышенной готовности.

В частности, с 1 декабря 2021 года заселять в гостиницы будут только после предъявления сертификата о прохождении вакцинации против COVID-19, справки о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе или справки о наличии медицинских противопоказаний к прививке, предоставляемой вместе с отрицательным результатом лабораторного ПЦР-исследования на COVID-19.

Спортивные залы на матчах Российской футбольной Премьер-Лиги, Континентальной хоккейной лиги, чемпионатов России можно будет заполнять до 70 процентов от их вместимости.

При этом "болеть" за любимую команду разрешат только тем, кто имеет сертификат о прохождении вакцинации против COVID-19 или справку о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе. Эти же документы должны быть у всех, кто задействован в обеспечении проведения мероприятия.

Выполнение указанных требований должен обеспечить организатор, а возможность проведения самих матчей региональное министерство спорта обязано согласовать с главным государственным санитарным врачом Башкирии.