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18.11.2021 14:37
Рубрика: Власть

В Оренбуржье на помощь бизнесу в условиях пандемии направили 500 млн рублей

Текст: Алина Романова (Оренбург)
В Оренбуржье на поддержку предпринимателей отраслей, пострадавших от экономических ограничений, введенных в условиях распространения COVID-19, направлено порядка 500 миллионов рублей. Это льготные кредиты и гранты на выплату заработной платы сотрудникам.
Игнат Петухов: Целевые средства будут направлены на выплату зарплат сотрудникам предприятий. Фото: Сергей Медведев Игнат Петухов: Целевые средства будут направлены на выплату зарплат сотрудникам предприятий. Фото: Сергей Медведев
Игнат Петухов: Целевые средства будут направлены на выплату зарплат сотрудникам предприятий. Фото: Сергей Медведев

По данным региональной Инспекции федеральной налоговой службы, безвозмездные гранты в размере одного МРОТ на каждого сотрудника получили уже 1800 организаций, где работают около 11 000 человек.

Фото: Сергей Медведев
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Общая сумма выплат на эти цели составила 137 600 000 рублей. Всего за господдержкой обратились 4383 предпринимателей. Решений об отказе было принято в адрес 471 организации - из-за несоответствия параметров программе.

На этой неделе выплата безвозмездных грантов предприятиям, которые уже подали заявки, будет продолжена.

- На сегодня 500 миллионов рублей уже направлено на поддержку регионального бизнеса, пострадавшего из-за ограничений по коронавирусу, - прокомментировал вице-губернатор - заместитель председателя правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Игнат Петухов. - Из них 356 миллионов выдано в виде кредитов по программе ФОТ 3.0. Более 137 миллионов рублей перечислена на счета 1800 предприятий по программе безвозмездных грантов. Эти деньги целевые, и они будут направлены на выплату заработной платы сотрудникам предприятий, а это более 20 тысяч человек.

Единовременную выплату в размере одного МРОТ на каждого работника получат компании, оказывающие услуги населению: культура, спорт, гостиницы, общепит, бытовая сфера. Для этого до 15 декабря нужно подать заявление через личный кабинет налогоплательщика на сайте налоговой инспекции.

Фото: Пресс-служба "Газпром добыча Оренбург"
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Кроме того, работает программа "ФОТ 3.0" - льготные кредиты для предприятий из пострадавших отраслей при условии сохранения занятости. Размер максимального кредита рассчитывается по формуле: один МРОТ умножить на число сотрудников, в затем полученную цифру умножить на 12 месяцев. В течение шести месяцев никаких платежей по кредиту делать не нужно. Далее предприятие сможет погашать кредит по льготной ставке - 3 процента годовых.

В Оренбуржье продолжается работа штаба по сохранению устойчивого развития экономики. Участниками последнего заседания стали более 100 предпринимателей области. Экономический блок регионального правительства прорабатывает вопрос о включении самозанятых в реестр пострадавших отраслей на федеральном уровне.

Контакт:

Консультацию по вопросам получения поддержки и развития бизнеса можно получить по телефону горячей линии - 8 (800) 200-14-45.

Кроме того, в Оренбуржье работает сайт стопкороновирус56.рф, где можно ознакомиться со всей необходимой информацией: перечень пострадавших отраслей, пункты вакцинации, документы для получения мер поддержки.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье: энергия роста

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