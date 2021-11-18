В Оренбуржье на помощь бизнесу в условиях пандемии направили 500 млн рублей

В Оренбуржье на поддержку предпринимателей отраслей, пострадавших от экономических ограничений, введенных в условиях распространения COVID-19, направлено порядка 500 миллионов рублей. Это льготные кредиты и гранты на выплату заработной платы сотрудникам.

По данным региональной Инспекции федеральной налоговой службы, безвозмездные гранты в размере одного МРОТ на каждого сотрудника получили уже 1800 организаций, где работают около 11 000 человек.

Общая сумма выплат на эти цели составила 137 600 000 рублей. Всего за господдержкой обратились 4383 предпринимателей. Решений об отказе было принято в адрес 471 организации - из-за несоответствия параметров программе.

На этой неделе выплата безвозмездных грантов предприятиям, которые уже подали заявки, будет продолжена.

- На сегодня 500 миллионов рублей уже направлено на поддержку регионального бизнеса, пострадавшего из-за ограничений по коронавирусу, - прокомментировал вице-губернатор - заместитель председателя правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Игнат Петухов. - Из них 356 миллионов выдано в виде кредитов по программе ФОТ 3.0. Более 137 миллионов рублей перечислена на счета 1800 предприятий по программе безвозмездных грантов. Эти деньги целевые, и они будут направлены на выплату заработной платы сотрудникам предприятий, а это более 20 тысяч человек.

Единовременную выплату в размере одного МРОТ на каждого работника получат компании, оказывающие услуги населению: культура, спорт, гостиницы, общепит, бытовая сфера. Для этого до 15 декабря нужно подать заявление через личный кабинет налогоплательщика на сайте налоговой инспекции.

Кроме того, работает программа "ФОТ 3.0" - льготные кредиты для предприятий из пострадавших отраслей при условии сохранения занятости. Размер максимального кредита рассчитывается по формуле: один МРОТ умножить на число сотрудников, в затем полученную цифру умножить на 12 месяцев. В течение шести месяцев никаких платежей по кредиту делать не нужно. Далее предприятие сможет погашать кредит по льготной ставке - 3 процента годовых.

В Оренбуржье продолжается работа штаба по сохранению устойчивого развития экономики. Участниками последнего заседания стали более 100 предпринимателей области. Экономический блок регионального правительства прорабатывает вопрос о включении самозанятых в реестр пострадавших отраслей на федеральном уровне.

Контакт:

Консультацию по вопросам получения поддержки и развития бизнеса можно получить по телефону горячей линии - 8 (800) 200-14-45.

Кроме того, в Оренбуржье работает сайт стопкороновирус56.рф, где можно ознакомиться со всей необходимой информацией: перечень пострадавших отраслей, пункты вакцинации, документы для получения мер поддержки.