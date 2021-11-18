В Перми пять человек погибли от отравления алкоголем

В Перми следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3, статьи № 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть двух и более лиц).

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, причиной возбуждения уголовного дела стала гибель пяти местных жителей от некачественного алкоголя. Так, 39-летняя женщина решила угостить своих пожилых родителей и принесла им спиртной напиток неизвестного происхождения. После распития алкоголя хозяин квартиры скончался на месте, его жена и дочь были госпитализированы в больницу, где в скором времени тоже скончались. Кроме того, это же спиртное дочь погибших приносила соседям. После его распития скончались мужчина и женщина.

В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты следы и объекты для дальнейшего исследования. Расследование уголовного дела продолжается.