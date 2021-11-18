В Татарстане прекратят продажу билетов на автовокзалах без QR-кода

На автовокзалах и автостанциях Татарстана будет прекращена продажа билетов без предъявления QR-кода о вакцинации, медотводе или перенесенной инфекции.

Это следует из постановления правительства региона о дополнительных ограничениях, связанных с распространением коронавируса. Документ опубликован на портале правовой информации РТ.

Новые правила вступят в силу с 22 ноября. Они затрагивают регулярные перевозки пригородного и межмуниципального сообщения. На рейсы между регионами они не распространяются.

Кроме того, QR-код станет необходим для проезда в общественном транспорте. Проверять его наличие будут кондуктора при продаже билета в салоне. Пассажиров без сертификата будут высаживать.

У жителей республики старше 60 лет, не имеющих QR-код или справки о противопоказаниях к вакцинации, на время действия ограничений будут заблокированы транспортные карты.