В Удмуртии элитных коров начали выращивать в пробирках

В Удмуртии родился первый теленок, выращенный с помощью метода трансплантации эмбрионов. Об успешном внедрении технологии рассказали в Минсельхозе республики.

По сути, это процедура ЭКО для буренок, позволяющая получать в пробирках элитных коров, чтобы те затем ставили новые рекорды по производству молока. Теперь так будут делать в одном из племенных хозяйств региона.

Как пояснили специалисты, invitro - инновационный метод селекционно-генетической работы. Забор материала у животного - не травматичная и безвредная процедура, а пересадку эмбриона можно делать уже через неделю после помещения в пробирку.

Работать по-новому животноводы Удмуртии будут вместе с сотрудниками одного из предприятий Санкт-Петербурга, специализирующегося на технологии эмбриотрансфера - переносе эмбриона от одной коровы к другой. Соглашение о сотрудничестве уже подписано. В министерстве не исключают создания в республике генетической лаборатории, которая будет обслуживать все регионы ПФО.