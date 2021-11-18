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18.11.2021 13:46
Рубрика: Происшествия

Видео: Рецидивистка 34 раза ограбила магазины, меняя парики и очки

Текст: Мария Волкова

В Арзамасе Нижегородской области задержана 37-летняя женщина, которую подозревают в совершении 34 краж из крупных супермаркетов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

Фото: iStock
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Для того, чтобы беспрепятственно выносить товары из магазинов, она смастерила специальную сумку из материала, подавляющего сигнал "антикражных" меток. От камер наблюдения женщина скрывалась весьма изобретательно. Каждый раз она меняла внешность, пользуясь париками, очками, разными головными уборами. Не пренебрегала похитительница и экспериментами с одеждой.

В местных супермаркетах женщина промышляла практически через день. Излюбленным уловом была одежда, сыр, рыба, колбаса, кофе, конфеты и парфюмерия. добытый товар она продавала на рынке, а деньги тратила на собственные нужды.

В среднем один "поход в магазин" приносил ей до 4000 рублей. Возбуждено 34 уголовных дела по части 1 статьи 158 УК РФ - кража.

К слову, женщина уже имела несколько судимостей за аналогичные преступления и ранее отбывала наказание в местах лишения свободы.

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