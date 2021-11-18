Археологи обнаружили стоянку первых скотоводов на Алтае

В местечке Нижняя Соору в Республике Алтай завершились раскопки древней стоянки афанасьевцев - загадочных первых скотоводов Центральной Азии. В работах участвовали специалисты Алтайского государственного университета и германского Института эволюционной антропологии имени Макса Планка.

Стоянка в горной долине существовала в конце IV - начале III тысячелетия до нашей эры. Как отмечает издание "Наука в Сибири", которое подвело итоги исследования, особенность Нижней Соору заключается в том, что кроме афанасьевцев ею никто не пользовался. Это значительно облегчило изучение следов культуры.

По словам завкафедрой археологии, этнографии и музеологии Института истории и международных отношений АлтГУ Алексея Тишкина, на площади 36 квадратных метров были обнаружены сотни каменных орудий, осколки керамической посуды, кости овец. Отсутствие же в числе находок каменных ножей и наконечников стрел археологи трактуют как свидетельство того, что афанасьевцы жили в эпоху энеолита - медного века.

Участники экспедиции рассчитывают на то, что датировка стоянки Нижняя Соору позволит пролить свет на историю переселения в Сибирь афанасьевцев (название было дано учеными по Афанасьевой горе в Хакасии, где впервые были обнаружены следы их культуры). По наиболее распространенной версии, они мигрировали из Восточной Европы.