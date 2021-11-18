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18.11.2021 09:12
Рубрика: Власть

Губернатор призвал томских парламентариев отстаивать интересы региона

Текст: Наталья Решетникова (Томск)
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин предложил депутатам всех партий, избранных в Государственную думу РФ, и сенаторам объединиться для отстаивания интересов региона.
Фото: Правительство Томской области Фото: Правительство Томской области
Фото: Правительство Томской области

На встрече с депутатами обеих палат федерального парламента, представляющими Томскую область, глава региона отметил, что совместная работа по лоббированию интересов Томской области - это действенный механизм для продвижения региональных инициатив на федеральном уровне.

Фото: Правительство Томской области
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- Администрация подготовила перечень предложений и инициатив для совместной работы. Передаю сегодня этот перечень вам, буду рад и вашим инициативам, - сказал Сергей Жвачкин на встрече с депутатами, которая прошла в представительстве Томской области при правительстве РФ. - Главная цель нашей сегодняшней встречи - договориться о совместной работе в интересах региона и наших жителей.

Участники согласились с тем, что необходимо "сверять часы" на регулярных - раз в квартал - встречах. Курировать эту работу поручено заместителю губернатора по экономике Андрею Антонову.

- Я очень рад, что представительство томичей в Госдуме удвоилось. Это значит, что наши лоббистские возможности стали гораздо сильнее. Голос томичей стал намного громче. Надеюсь, и слышать нас будут лучше, - отметил Сергей Жвачкин.

Он еще раз поздравил каждого с победой на выборах.

- Но это не значит, что после победы можно расслабиться. Совсем наоборот, нужно оправдывать кредит доверия людей, оправдывать ожидания жителей Томской области. Вы хорошо знаете мой принцип: я признаю партийную принадлежность людей во власти только во время выборов. В остальное, "мирное", время для меня есть только одна партия - партия томичей. Есть только интересы миллиона жителей нашей области, которые я отстаиваю как губернатор и как томич, - подчеркнул Сергей Жвачкин.

Губернатор отметил, что этого же он ждет от федеральных депутатов и сенаторов.

Сергей Жвачкин выразил уверенность, что эффективность работы депутатов от региона вырастет так же, как и их численность.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томская область

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