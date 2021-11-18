Как развиваются в Сибири креативные индустрии

К 2030 году доля представителей творческих профессий в производственном секторе экономики должна вырасти с нынешних 4,6 до 15 процентов. Это целевой показатель, включенный в концепцию развития креативных индустрий, утвержденную правительством РФ в сентябре нынешнего года. Новая экономика должна быть основана на интеллектуальном труде, полагают эксперты. Об этом говорили участники регионального форума в Омске.

- Концепция предполагает ряд мер поддержки креативного предпринимательства, в числе которых - субсидирование затрат на приобретение основных средств, оборудования, выплату процентных ставок по кредитам и даже зарплаты, - поясняет президент Сибирской ассоциации дизайнеров и архитекторов Андрей Радаев. - Они уже действуют. Главное - находиться в правовом поле. Тогда господдержка авторам продуманного творческого проекта вполне доступна.

Пока потенциал этого сектора экономики реализован явно недостаточно. По данным созданной в этом году Федерации креативных индустрий, доля творческих предприятий в стране составляет 2,4 процента. Для сравнения: в мировом ВВП - 6,6, в развитых странах мира - восемь-двенадцать процентов.

Между тем в регионах России создано уже 33 кластера креативных индустрий. В Ханты-Мансийском автономном округе принят профильный закон. В Иркутске креативные команды могут рассчитывать на аренду с нулевой ставкой. В Омской области формируют цифровую платформу, благодаря которой предпринимателям будут доступны все меры поддержки, услуги и сервисы для создания бизнеса. Появится новое министерство цифрового развития региона.

Специалисты Высшей школы экономики отмечают бум творческого труда, в том числе в традиционных отраслях. В пандемию заметно вырос спрос на услуги по дизайну интерьера. Укрепили свои позиции разработчики досуговых продуктов. Омичам, в частности, удалось запатентовать и вывести на рынок интеллектуальную настольную игру, основанную на всемирно известных произведениях искусства.

- Каждый собранный набор пазлов - это репродукция картины, созданной настоящими мастерами. Мы заключили соглашения с Третьяковской галереей и Лувром на право использовать изображения шедевров мировой живописи, - поясняет автор проекта "Давичи" Юлия Шестакова. - Совместно с Монтессори-педагогами создали детскую серию пазлов, а также наборы для пожилых людей и корпоративных подарков.

По словам экспертов, в пандемию выросли требования горожан к окружающей среде.

- Люди стали больше времени проводить в своем микрорайоне. Предпочтительными в выборе жилья становятся уже не "человейники", а жилмассивы рядом с парками и зелеными зонами, уютные дворы, - подчеркивает президент Сибирской ассоциации дизайнеров и архитекторов Андрей Радаев. - Вырос запрос к качеству связи, и хороший вай-фай в общественной зоне становится одной из базовых потребностей. И это еще одна причина объединить усилия технарей и дизайнеров.

Широкое поле деятельности в этом смысле предпринимателям дают нацпроекты. В Новосибирске, например, дизайнеры работают над программой "Интерьеры улиц", в рамках которой формируют библиотеку достойных воплощения креативных идей. В Омской области устраивают творческие конкурсы на разработку проектов благоустройства зон отдыха и дворов, причем не только в городе, но и за его чертой.

По данным минэкономики региона, в 2021 году на формирование комфортной городской среды в Омской области направлено порядка 700 миллионов рублей. К концу года в 53 населенных пунктах будет благо-устроено более 130 общественных зон. И уже принято свыше 90 заявок на следующий год.

Опыт показывает, что самые успешные креативные проекты осуществляются там, где работает команда единомышленников. Становится более открытой для сибиряков столица, которая также испытывает потребность в креативных идеях.

- Ярких дизайнеров, действительно, мало. Поэтому устроителям телешоу интересны дизайнеры из регионов. Во-первых, передачу с их участием будет смотреть вся Сибирь. Во-вторых, нередко именно регионалы являются носителями свежих идей, - поясняет известный дизайнер, блогер, ведущая программы "Квартирный вопрос" Диана Балашова. - Впервые попасть на центральный телеканал сейчас довольно просто. Гораздо сложнее удержаться. Тем не менее это хороший шанс заявить о себе для любой творческой личности.

Благодаря господдержке и созданной в стране сети центров "Мой бизнес" дизайнеры участвуют в форумах и выставках, продвигают свои продукты на мировом рынке.

- Помимо творческой, в современном проекте должна присутствовать гуманитарная составляющая, - подчеркивает Диана Балашова. - Проект желательно привязать, например, к вторичной переработке отходов, обучению детей или стариков, трудоустройству инвалидов.

За последний год спрос на дизайнеров в стране вырос на 78 процентов. Игровая индустрия ежегодно растет на десять процентов, а вместе с ней и кадровый дефицит. По данным минцифры РФ, отрасли не хватает примерно одного миллиона айтишников. Однако программный подход со временем поможет решить эту проблему.

Тем временем

Россияне с высшим образованием в 2022 году смогут бесплатно получить вторую профессию в сфере искусства. Соответствующий закон уже принят, а в ноябре вступили в силу правила приема в вузы для таких абитуриентов.

Согласно документу, гражданин, у которого уже есть диплом вуза, может вновь учиться за счет бюджета, чтобы получить профессию режиссера, звукорежиссера, дирижера, переводчика художественной литературы, композитора. Абитуриентам не придется сдавать ЕГЭ, зачислять их будут по итогам творческого или профессионального испытания и собеседования. В перечне вузов пока только десять высших учебных заведений, в числе которых - ВГИК, ГИТИС, Школа-студия МХАТ, Литинститут.

Специалисты не исключают, что это список вузов и творческих специальностей может быть расширен.