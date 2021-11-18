Как защитить природу от угледобычи в Кузбассе

Кузбассу необходима стратегия создания особо охраняемых природных территорий (ООПТ), тесно связанная с планами развития Кемеровской области. В этом уверены эксперты, занимающиеся сохранением биологического разнообразия в ресурсодобывающем регионе.

Стратегия, утвержденная на федеральном уровне, гласит: ООПТ должны занимать семнадцать процентов сухопутной и десять процентов водной территории России. В Кузбассе эту задачу выполняют по дорожной карте, составленной учеными-биологами. Они провели исследования и выпустили сборник "Ключевые ботанические территории", ставший основой для создания ООПТ там, где нужно сохранить уникальные биологические объекты, в том числе и занесенные в Красную книгу.

- В Кузнецкой котловине девяносто процентов экосистем нарушено полностью или частично. Еще в 2008 году эксперты из Санкт-Петербурга определили экологическую емкость территории Кузбасса, и она оказалась превышенной в четыре раза. Сегодня горнодобывающая отрасль, включая добычу золота, продолжает развиваться. Поэтому так важно защитить каждую частицу природных экосистем, - отмечает член экспертного совета Общественной палаты Кузбасса, завотделом Кузбасского ботанического сада Института экологии человека ФИЦ УУХ СО РАН, председатель правления региональной экологической общественной организации "Ирбис" Андрей Куприянов.

В Кузбассе насчитывается девятнадцать ООПТ регионального значения, созданных в форме заказников, а также пять памятников природы. В их числе - 120-летняя Сосна Сибирская в городе Березовском, сеть карстовых пещер в окрестностях села Кузедеево Новокузнецкого района с обширной популяцией кандыка сибирского. Это и Чумайский Бухтай - нераскрывшийся вулкан в Чебулинском районе, где произрастает 345 видов высших сосудистых растений и обитает около ста видов позвоночных. А при создании заказника Черновой Нарык газодобывающая компания ради сохранения природного комплекса с краснокнижным дождевым червем даже перенесла в безопасное место вышку. К созданию заказника на Кокуйском болоте площадью более ста гектаров приложила усилия крупная угольная компания.

По словам Андрея Куприянова, кузбасские угольщики становятся приверженцами экологичного развития.

- Если раньше государственные заказники создавали в основном для сохранения охотничьих видов животных, то теперь мы все чаще предотвращаем добычу полезных ископаемых на уникальных ключевых ботанических территориях, вблизи населенных пунктов. С 2012 года в регионе создают ООПТ. Мы действуем по схеме территориального планирования Кемеровской области в соответствии с перспективным перечнем ООПТ. В этом году, например, планируем создать первый гидрологический заказник - на реке Тайдон, для сохранения источника чистой воды и биоресурсов, - сообщила руководитель дирекции особо охраняемых природных территорий Кузбасса Евгения Тимченко. - Но есть в нашем списке и заказники, которые создать уже невозможно. Например, на ключевой ботанической территории под названием Золотая Тайга. Пока шла процедура ее согласования, выяснилось, что тайги уже нет. Мы опоздали.

Для каждой ООПТ регионального значения готовят большой пакет документов. Это занимает от года до двух лет. Чтобы получить согласование в минприроды РФ, необходимо заручиться одобрением органа исполнительной власти, отвечающего за лесной комплекс, и подразделения Роснедр. Последнее вполне может дать заключение, что на участке есть разведанные запасы полезных ископаемых либо выдана лицензия на их разведку и освоение.

"Мы с таким сталкивались неоднократно, порой всего лишь на месяц не успевали", - сетует Андрей Куприянов. А создавать ООПТ местного значения, для которых согласование не нужно, на землях федерального лесного фонда нельзя.

Казалось бы, поддерживаемые государством планы по сохранению биоразнообразия на практике вступают в противоречие с государственными же планами освоения недр. Ученые утверждают: чтобы планомерно развивать сеть особо охраняемых природных территорий в таких регионах, как Кузбасс, необходимо точно знать, в каких направлениях будет развиваться ресурсодобывающая отрасль.

Нарушителей ловят за руку общественники и контрольно-надзорные органы. Этим летом эксперты регионального отделения ОНФ обнаружили на землях сельхозназначения в границах государственного природного заказника "Барзасский" под Кемеровым асфальтобетонный завод. Проверка Россельхознадзора подтвердила факт нарушения плодородного слоя почвы. Проекта рекультивации с восстановлением естественного природного комплекса, где тоже есть краснокнижники, у зарегистрированного в Новосибирске юрлица не оказалось. Результат - три уголовных дела. Иск, поданный прокуратурой, рассматривается в суде.

Общая площадь ООПТ в Кузбассе - 2,8 миллиона гектаров. За последние десять лет в регионе создано больше десяти заказников и памятников природы. Обычно инициативная группа ставит цель, а работа идет, как правило, на внебюджетные средства. Ученые либо договариваются с коммерческими структурами, либо делают все сами, бесплатно. Но порой инициаторами выступают жители населенных пунктов, которым угрожают если не угольные разрезы, то мусорные свалки. Потому что это единственный способ сохранить территорию. Именно так появилась ООПТ на Арчекасском кряже. Группа жителей, собрав деньги на экологическую экспертизу, обратилась за помощью к ученым.

Вместе с тем, по мнению экспертов, природным паркам Кузбасса требуется зонирование (в том числе и для того, чтобы экотуристы ненароком не затоптали ценные кандыки и орхидеи), а созданным еще в прошлом веке заказникам - инвентаризация. Она даст возможность понять, что именно нуждается в охране сегодня и какие меры для этого необходимы. А уж с научным сопровождением проблем не будет. При достаточном финансировании на инвентаризацию, говорят ученые, уйдет не больше двух лет.

- Однако все попытки утвердить в правительстве области концепцию развития ООПТ, составленную еще лет двенадцать назад, безрезультатны. Работа тормозится на этапе выделения средств, - подчеркнула руководитель дирекции особо охраняемых природных территорий Кузбасса Евгения Тимченко. - Не поддержал нас областной минфин и в вопросе создания природного парка в Междуреченском районе. Очень хотелось сделать такой подарок к 300-летию Кузбасса. Но, запросив семьдесят миллионов рублей в год на финансирование деятельности ООПТ, предназначенной специально для развития туризма, мы получили отказ.

Кроме того, еще в 2015 году Общественная палата Кузбасса подготовила и обосновала концепцию парка "Кийские просторы" на севере региона. Однако и эта инициатива осталась невостребованной властями. Между тем созданный в 2005 году в Красноярском крае природный парк Ергаки (с финансированием сто миллионов рублей в год) уже превратился в парк мирового уровня с гигантским турпотоком. Это ли не пример для подражания?

Прямая речь

Андрей Переладов, председатель комиссии по вопросам безопасности и охраны окружающей среды Общественной палаты Кузбасса, исполнительный директор Кемеровского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России":

- Мы рекомендуем прокуратуре пересмотреть подходы к недропользованию, созданию ООПТ и охране краснокнижных растений и животных. В российском законодательстве ясно выражен приоритет охраны окружающей среды перед хозяйственной деятельностью. Тем более потенциально опасной. Нормы-то есть, но о них почему-то забывают. Иногда, как это получилось с шахтой "Лапичевской", собиравшейся добывать уголь возле городского района Лесная Поляна, приоритет сохранения природы удается отстоять. Но у нас продолжают согласовывать технологические схемы добычи, которые в перспективе приводят к нарушению экосистем. Все дело в балансе. Пора определиться, что для региона важнее - экология или деньги, настоящее или будущее. И еще: поскольку углеродная нейтральность становится критерием оценки, рано или поздно региональным властям придется отвечать за неинвентаризированные леса.