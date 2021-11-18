Новосибирские пенсионеры осваивают гаджеты по нацпроекту "Демография"

В Новосибирской области действует программа обучения компьютерным технологиям пожилых людей. Ее реализует областное министерство труда и социального развития в рамках регионального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография".

- С развитием цифровых технологий возрастает потребность и у людей старшего возраста осваивать навыки работы с компьютером. Платежи, выплаты, общение с родственниками и друзьями - все эти функции переходят в электронный формат, что особенно актуально в условиях борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Начиная с 2016 года, в регионе более шести тысяч пожилых людей успешно прошли обучение компьютерной грамотности и используют полученный опыт в повседневной жизни, - рассказал заместитель министра труда и соцразвития области Владимир Машанов.

Сейчас обучение по программе, которая реализуется совместно с региональным отделением "Союза пенсионеров России", проходят 250 человек. В этом году ее бюджет составил 608 тысяч рублей.

Пожилым людям предлагают освоить современные гаджеты - планшеты, смартфоны, включая коммуникации в мессенджерах и социальных сетях. По завершении обучающего курса слушатели могут самостоятельно работать в интернете, получать государственные услуги в электронном виде. Например, записаться на прием в поликлинику или получить загранпаспорт.

По словам председателя регионального отделения "Союза пенсионеров России" Ирины Чернышевой, уже есть примеры успешных стартапов выпускников этих курсов в интернете. Для них хобби становится дополнительным источником доходов.

- Так, наша коллега, которая увлекается изготовлением масок, нашла своих покупателей в социальных сетях. Многие по объявлениям на рекрутинговых сайтах устраиваются на новую работу, - привела примеры Ирина Чернышева.