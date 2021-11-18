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18.11.2021 12:16

Омские УК бросили десятки многоквартирных домов

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Экономика Сибири № 262(8613)
В Омске десятки многоквартирных домов оказались без управления - УК, которым не хватает специалистов, не стали продлевать договоры. Причем к зиме брошенное жилье подготовлено лишь частично, что создает собственникам множество проблем.

С массовым коммунальным демаршем омичи столкнулись впервые.

Фото: iStock
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- Прежде компания, уведомляя жильцов об уходе, продолжала курировать дом до тех пор, пока не у него не появится новая УК. Теперь они просто прекращают управление - Верховный суд РФ признал их право не выполнять требование Жилищного кодекса, - пояснила заместитель исполнительного директора регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ НП "ЖКХ Контроль" Мария Заздравных. - В условиях наступления зимы это настоящая проблема.

Есть еще одна особенность - управляющие компании начали бросать не только аварийные, но и вполне благополучные дома. Основными причинами, по мнению специалистов, стали пандемия и кадровый дефицит. Возраст рабочего персонала большинства УК - предпенсионный. Молодежь за скромную зарплату работать сантехниками и электриками не хочет. Коммунальных конфликтов становится все больше. Доходы граждан падают, долги копятся, управлять многоэтажками предпринимателям становится невыгодно. И если в домах, где менее тридцати квартир, управление на себя могут взять непосредственно жильцы, то у собственников высоток такой возможности нет - нужно привлекать УК (самим или с помощью муниципалитета через конкурс) либо создавать ТСЖ, которое имеет право заключить договор с обслуживающей организацией.

По словам экспертов, в Омске конкуренция на этом рынке отсутствует. Выиграть торги - дело нехитрое. Недавно это сделала иногородняя компания, специалисты которой на объектах так и не появились. Жильцы расположенной на проспекте Маркса пятиэтажки с аварийной крышей обращались к окружным, городским, региональным властям, в МЧС, но безрезультатно.

Это далеко не единственный пример прихода в омское ЖКХ недееспособных компаний.

- При этом в законодательстве не прописано, что делать органам местного самоуправления в данном случае, - отмечает Мария Заздравных.

Самая острая проблема жильцов брошенных домов - аварийное обслуживание. Если в районах Омской области многоквартирники курируют непосредственно теплоснабжающие организации, которые напрямую заинтересованы в подготовке жилья к зиме, то жителям областного центра посредничество УК выходит боком.

- В Омске теплоснабжающих организаций очень много, а вот координирующей их деятельность общей структуры нет, - поясняет Мария Заздравных. - "ЖКХ Контроль" уже внес предложения по разработке соответствующего регламента на федеральном уровне.

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Между тем в Омской области повышают тариф на капитальный ремонт домов. Он вырастет сразу на семьдесят процентов и с 1 января 2022 года составит 11,43 рубля за квадратный метр. В областном правительстве отмечают: минимальный размер взноса в регионе ни разу не повышался с момента его утверждения в 2013 году, а вот цены на стройматериалы и металлоконструкции взлетели. В частности, за последний год трубы для обновления внутридомовых инженерных сетей подорожали в полтора-два раза. При действующем размере взноса региональный оператор может ремонтировать за год около 300 домов, что в два раза меньше плана на 2022-й.

Прямая речь

Ирек Файзуллин, министр строительства и ЖКХ РФ:

- Чтобы обеспечить функционирование ЖКХ на должном уровне, мы готовы предложить такой инструмент, как региональный оператор в области управления жильем. Внедрение этой модели предусмотрено проектом стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ, разработанной минстроем РФ. Региональный оператор по управлению жильем будет гарантировать возмещение ущерба при нарушениях, которые повлекли аварийность дома. Некоторым субъектам федерации данный механизм необходим - там, где управляющие компании просто неэффективны. Решение нужно принимать с учетом мнения граждан.

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область

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