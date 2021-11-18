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18.11.2021 11:06
Рубрика: Власть

Омский НПЗ добавил оборотов в выпуске качественного топлива

Текст: Светлана Сибина (Омск)
"Газпром нефть" опубликовала отчет по производственным итогам девяти месяцев 2021 года. Цифры демонстрируют позитивную динамику.
Фото: Андрей Шавин Фото: Андрей Шавин
Фото: Андрей Шавин

Совокупный выпуск бензина и дизельного топлива на нефтеперерабатывающих Московском и Омском заводах "Газпром нефти" вырос на 6,5 процента (до 5,53 миллиона тонн) и один процент (до 6,95 миллиона тонн) соответственно. Суммарный объем переработки увеличен на 7,6 процента. Несмотря на пандемию, предприятия обеспечивают непрерывное производство востребованных рынком нефтепродуктов.

Фото: Андрей Шавин
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Стабильность "Газпром нефти" демонстрируют и другие показатели. В отчетный период на 24,8 процента вырос выпуск современного высокооктанового бензина G-Drive 100. На 9,2 процента - зимнего дизельного топлива. Производство строительных и дорожных битумов прибавило 12,8 процента, составив 1,7 миллиона тонн.

На 37,4 процента (до 1,88 миллиона тонн) вырос выпуск авиационного керосина. А это - реальная поддержка перевозчиков, которые в нынешнее непростое время нуждаются в своевременных поставках качественного топлива.

- Мы уделяем большое внимание повышению эффективности работы нефтеперерабатывающих активов и продолжаем программу масштабной модернизации. Внедряем цифровые системы управления, строим современные комплексы. Чтобы защитить персонал и сохранить непрерывность производства, реализуем на НПЗ меры по противодействию COVID-19. Благодаря комплексному подходу мы способны оперативно отвечать на запрос потребителей и наращивать объемы производства, - отмечает заместитель председателя правления "Газпром нефти" Анатолий Чернер.

Рост показателей стимулирует масштабная модернизация, которая ведется с 2008 года. Инвестиции "Газпром нефти" в развитие предприятия составят более 400 млрд рублей к 2025 году. Обновление мощностей направлено на рост как производственных, так и экологических характеристик.

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