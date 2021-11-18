Почему в Алтайском крае снова вводят жилищные сертификаты для сирот

В Алтайском крае вступили в силу поправки к региональному закону о социальной поддержке детей-сирот, которые депутаты краевого заксобрания внесли, чтобы оживить механизм выдачи жилищных сертификатов. Этот механизм в регионе ввели еще в марте нынешнего года и планировали с июня начать их выдачу, но из-за юридических казусов данный вид соцподдержки так и не заработал.

- Сертификаты не начали действовать, потому что механизм их внедрения не был проработан юридически, - комментирует ситуацию председатель регионального отделения ОНФ Сергей Войтюк. - Но даже если сертификаты и начнут выдавать, то большого прогресса в решении жилищной проблемы детей-сирот это не даст. Сумма выделяемых ежегодно бюджетных средств не позволяет сократить очередь. Счетная палата РФ пришла к выводу, что объем финансирования программы из средств федерального бюджета очень мал, а сами регионы при их дотационности не способны ее реализовать.

В Алтайском крае сегодня более 6,1 тысячи сирот, достигших 18 лет, стоят в очереди на получение жилья. В ближайшие три года их число вырастет еще примерно на 1,8 тысячи человек. Ежегодно в регионе закупают 300-400 жилых помещений, а очередь растет в два раза быстрее - на 700-800 человек. Конечно, сказывается недостаток финансирования. Но, как показал прошлогодний опыт, увеличение в 2,5 раза бюджетных инвестиций тоже не дало результата. В 2020-м региональные власти не смогли освоить 1,2 миллиарда рублей и приобрести свыше 750 квартир - их просто не было на рынке недвижимости. В результате почти 700 миллионов рублей пришлось вернуть обратно в федеральный бюджет.

- Сегодня сложно найти жилье, которое подходило бы под все закупочные требования, поэтому в марте 2021 года принято решение выдавать сиротам жилищные сертификаты, чтобы они могли сами подобрать себе квартиры, - напомнил министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев. - С июня мы начали принимать заявления от тех, кто достиг 23 лет и имеет на руках судебное решение о предоставлении жилья. К июлю собрали более 320 заявлений, но ни одного сертификата так и не выдали. Мы планировали выполнить судебные решения, заключив мировые соглашения и выдав сертификаты. Однако суды нам отказали, потому что такой механизм не предусмотрен федеральным законодательством.

Поправки, вступившие в силу в середине ноября, позволяют получать сертификаты сиротам, которые еще не обращались в суд. Так региональные власти планируют избежать необходимости заключения мировых соглашений. Кроме того, по словам запреда комитета Алтайского краевого Законодательного собрания по социальной политике и занятости населения Вячеслава Початова, в обновленном законе предусмотрели и возможность изменения судебных решений, чтобы сироты могли выбирать - ждать квартиру или получить сертификат.

Депутаты заксобрания полагают, что проблему надо решать на федеральном уровне и принимать закон о жилищных сертификатах для всей страны.

По мнению председателя регионального парламентского комитета по образованию и науке Александра Молотова, федеральные власти должны принять решение и о повышении закупочной стоимости жилья, чтобы она приблизилась к рыночным ценам.

Жилье в Алтайском крае в последние два года существенно выросло в цене - до 65 тысяч рублей за квадратный метр. А на покупку квартир для детей-сирот средства федерального и регионального бюджетов выделяют из расчета 42,66 тысячи рублей за "квадрат". Исходя из этого лимита и установленной площади в 33 квадратных метра номинал сертификатов сейчас не превышает 1,4 миллиона рублей. В Барнауле полноценную однокомнатную квартиру на такие деньги не купить.

Всего в этом году в крае для детей-сирот планировали приобрести около 400 квартир. Выделили на эти цели 302,6 миллиона рублей из средств федерального и 305 миллионов из регионального бюджетов. Причем большую часть краевых средств - 200 миллионов рублей - хотели выдать именно в виде сертификатов, но теперь эти деньги перейдут на следующий год. Сложности возникли и с закупкой жилья.

- Мы по несколько раз проводили аукционы в сорока муниципалитетах. В 25 городах и районах не удалось приобрести ни одной квартиры, потому что не было предложений. Контракты заключили только в пятнадцати муниципалитетах. Лучше всего дела обстоят в Рубцовске - здесь к программе подключились риелторы, и в Бийске, где есть договоренность с застройщиками о приобретении жилья на первичном рынке. Но все же план по освоению федеральных средств и закупке 295 жилых помещений для детей-сирот мы в этом году выполним полностью, - отметил Иван Гилев.

От первого лица

Виктор Томенко, губернатор Алтайского края:

- Алтайский край - один из немногих регионов, где обеспечение детей-сирот жильем остается полномочием региональных властей, а не передано на федеральный уровень. Мы будем использовать все возможные механизмы, чтобы решить эту задачу: строительство небольших домов, приобретение квартир по эскроу-счетам на краевые деньги. Очень надеемся на сертификаты. Если мы не можем купить подходящую квартиру, то людям надо дать возможность подобрать ее самим. Ведь сироты старше 23 лет - уже не дети, у них зачастую есть семьи, они могут добавить к сертификату материнский капитал, льготную ипотеку, собственные накопления. Если этот механизм будет работать, готовы увеличить финансирование из средств краевого бюджета на выдачу жилищных сертификатов.