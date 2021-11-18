Проверка в потоке: Нефтетранспортники обследовали трубопроводы изнутри

В рамках программы диагностики за девять месяцев ООО "Транснефть - Восток" выполнило обследование 8,5 тысячи километров нефтепроводов. Мониторинг проводился с помощью интеллектуального оборудования. Специалисты использовали внутритрубные инспекционные приборы, которые в сфере транспорта нефти принято называть сокращенно: ВИП.

Такие приборы позволяют выполнять современные методы контроля. Для нефтепроводчиков это уникальное оборудование и комплекс новых технологий - мощный арсенал средств, который позволяет свести к минимуму даже саму возможность нештатных ситуаций.

Линейная часть магистральных нефтепроводов - собственно труба - за малым исключением (например, магистраль Заполярье - Пурпе в высоких северных широтах) находится под землей. А на поверхности расположены узлы запорной арматуры, камеры пуска-приема средств очистки и диагностики. Они предназначены именно для того, чтобы проверять состояние труб, не останавливая процесс перекачивания нефти.

Перед обследованием проверяемый участок магистрали очищают от асфальтосмолопарафиновых отложений с помощью специальных скребков, которые, как и диагностические приборы, движутся внутри трубопровода с потоком нефти. Затем в трубопровод запускают диагностическое оборудование, снабженное сотнями специальных датчиков.

- Диагностирование трубопроводов ООО "Транснефть - Восток" проводилось с помощью уникальных ВИП, разработанных и произведенных АО "Транснефть - Диаскан": профилемеров, комбинированных магнитных и комбинированных ультразвуковых диагностических комплексов, - рассказывает начальник отдела эксплуатации предприятия Александр Рыбкин. - Принцип работы таких приборов основан на сочетании преимуществ разных методов диагностики, что позволяет эффективно обнаруживать различные типы дефектов за один пропуск.

Фото: ООО "Транснефть - Восток"

Своевременное проведение диагностических мероприятий позволяет поддерживать высокий уровень промышленной и экологической безопасности работы трубопроводной инфраструктуры.

- Внутритрубная диагностика - мероприятие плановое, - подчеркивает Александр Рыбкин. - Оно осуществляется согласно соответствующей программе компании "Транснефть". Это важное условие обеспечения надежности системы трубопроводного транспорта нефти, ключевой фактор промышленной и экологической безопасности производственных объектов ООО "Транснефть - Восток".

Работает схема - своевременное выявление возможных дефектов, затем оценка технического состояния дефектных участков, потом определение безопасных режимов эксплуатации на основе данных диагностирования и ремонт - с применением новых эффективных методов без вывода трубопроводов из эксплуатации. Результат - продление срока службы магистральных нефтепроводов.

С января по сентябрь 2021 года с помощью ВИП обследовано 32 участка нефтепроводов "Восточная Сибирь - Тихий Океан", Куюмба - Тайшет и Красноярск - Иркутск общей протяженностью 8 460 километра. Кроме этого, специалисты проверили 121 нитку подводных переходов магистралей через реки в Иркутской, Амурской областях и Якутии. К последним, в первую очередь на Алдане и Лене - особое внимание. Подводные части трубопровода здесь самые протяженные, а у рек высокая скорость течения. При этом зимой температуры часто снижается до экстремально низких отметок.

По итогам проведенной диагностики состояние линейной части нефтепроводов ООО "Транснефть - Восток" признано соответствующим требованиям безопасной эксплуатации.

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Пресс-релиз предоставлен пресс-службой ООО "Транснефть - Восток"