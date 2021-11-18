Путешествие вокруг Байкала: Жители Иркутска обошли озеро за 55 дней

Почти два месяца пути. Две тысячи километров - пешком, на лодке, на "мотане", на "буханке", в кузове грузовика, даже на чудо-вездеходе, который умеет ездить по воде. Миллион впечатлений.

Иркутяне Евгений Шоев и Яна Шутова мечтали обойти вокруг Байкала. И у них все получилось. Ну, почти все...

Медвежьими тропами

Как и кому в голову пришла идея - совершить такое путешествие?

Евгений Шоев: Мы не любим сидеть дома, объездили все маршруты выходного дня в окрестностях Иркутска и в какой-то момент поняли, что хотим чего-то нового и масштабного. И родилась идея - пойти вокруг Байкала.

Яна Шутова: Стали читать, собирать информацию. В 1992 году двое иркутян - Эрик Бутаков и Владимир Михайлюк первыми обошли озеро кругом и рассказали о своем большом приключении в книге "Вокруг Байкала за 73 дня". Эта книга стала моей настольной.

Захотелось повторить пройденный маршрут?

Евгений Шоев: Нет, конечно, мы не пытались повторить тот маршрут - во-первых, чтобы идти пешком 2000 километров по пересеченной местности, нужно быть в очень хорошей физической форме. Во-вторых, часть побережья к северу от пролива Малое море труднопроходима - нет туристических троп, потому что там заповедник, крутые скальные прижимы, которые надо огибать по лесу.

Яна Шутова: В-третьих, медведи. Медведей этим летом на Байкале было очень много - за три дня до нашего старта Прибайкальский нацпарк из-за них запретил ставить палатки на Кругобайкальской железной дороге. Еще с одним косолапым мы едва не познакомились на Чивыркуйском заливе - он заставил весь кемпинг ночевать в машинах, а наутро мы увидели рядом с нашим авто следы. А в Байкальском заповеднике их всегда много, так что мы предпочли обогнуть это место. К тому же мы ставили задачу не просто обойти озеро, а еще и снять фильм. А это значит, что каждые три-четыре дня нам нужно было "подходить к розетке" - чтобы зарядить камеры и смонтировать очередную серию.

Евгений Шоев: Добавлю: если бы мы шли строго вдоль берега, смогли бы снять только красивые пейзажи. Мы же хотели показать, как Байкал определяет жизнь людей. Рассказать не только о популярных Кругобайкалке и Ольхоне, но и про Ангу - деревню, где родился святитель Иннокентий, первый епископ Русской Америки, и про Шишкинские писаницы, и про БАМ. Исходя из этого и планировали поход.

Не с этой "Планеты"

Так что же было главным - путешествие или съемки?

Яна Шутова: И то и другое. В конце прошлого года телеканал "Планета" объявил питчинг программ и фильмов о путешествиях и природе России. Кругобайкальский поход нам показался хорошей основой для сценария. На "Планету" мы, увы, не попали. Но за тот месяц, что готовили заявку, мы столько всего прочитали, спланировали маршрут до мелочей и буквально в него влюбились. Жалко было отступать. Поэтому договорились с местным телеканалом, нашли спонсоров, добавили свои сбережения и 30 июня отправились в путь.

Мы хотели показать, как Байкал определяет жизнь людей. Рассказать не только о популярных Кругобайкалке и Ольхоне, но и про Ангу - деревню, где родился первый епископ Русской Америки, и про Шишкинские писаницы, и про БАМ.

Евгений Шоев: По моему опыту, не стоит отправляться в путешествие только ради путешествия. Если не выплескивать впечатления, которые тебя переполняют, в какой-то момент перегораешь. То, что вызвало яркие эмоции, становится обыденностью. А вот если идти с задачей - сделать фильм, написать книгу, - то путешествие обретает смысл и становится по-настоящему интересным приключением.

Получилось ли ваше путешествие таким - богатым на приключения?

Яна Шутова: О да! Мы стартовали с самой южной точки Байкала - поселка Култук. Шли пешком вдоль КБЖД. В порту Байкал погружались с аквалангом. От Листвянки до бухты Песчаной плыли на теплоходе, потом двое суток гребли (Женя греб) на весельной надувной лодке до Бугульдейки...

Евгений Шоев: В Бугульдейке мы сутки ремонтировали старую "Ниву" моего знакомого. Практически разобрали и собрали ее, чтобы отправиться в Тажеранскую степь. И, как оказалось, мучились не напрасно - именно в этом году Тажераны из-за обильных осадков впервые за 12 лет зазеленели.

Яна Шутова: А на острове Ольхон Женя отправился на мыс Хобой на велосипеде и едва не погиб от жажды. Взял слишком мало воды - не рассчитал, что на севере острова нет спуска к Байкалу. Чудом наткнулся на какой-то пустой кемпинг и выпил там всю воду в умывальниках...

С Ольхона мы автостопом отправились на север через Качуг и Жигалово. Женя - опытный путешественник, он учил меня, как правильно стопить: стоять там, где машинам приходится ехать медленно, широко улыбаться и никогда не надевать короткие шорты. Хотя, мне кажется, именно благодаря им мы 250 километров одолели за пять часов.

Примерно через месяц путешествия мы перевалили на восточный берег Байкала. Добрались до Чивыркуйского залива, попутной лодкой доплыли до Ушканьих островов и сняли лежбище нерпы. Прошлись по Лазурному берегу Байкала - популярным пляжам Горячинска и Гремячинска. Познакомились там с местным Кулибиным. Поднялись в горы, прокатились по Транссибу и через 55 дней вернулись к исходной точке.

Приключений и впечатлений было столько, что шести запланированных серий не хватило. Столько всего осталось за кадром!

Идем наудачу

Были моменты, когда все шло не так, как планировалось?

Евгений Шоев: Конечно, где-то приходилось рассчитывать на удачу. Например, легко планировать автостоп по Качугскому тракту - там много населенных пунктов, нормальные дороги и часто ездят машины. От Качуга до Жигалово уже сложнее. А дальше - территория диких зверей и бездорожья. Нам нужно было поймать попутку, которая взяла бы нас сразу от Жигалово до Магистрального, - а это 300 километров по дороге, которой нет. Забегая вперед, скажу: эти 300 километров мы ехали 12 часов.

Яна Шутова: Нам повезло. Нас взяли в свою "буханку" (микроавтобус УАЗ) связисты - они ехали из Улан-Удэ в Новый Уоян, прокладывать интернет для сельской школы. В ней буквально 15 учеников и один учитель, но скорость связи, по стандарту, должна быть не меньше 50 ГБ. Прямой дороги между югом Бурятии и БАМом нет, поэтому бригада добиралась трое суток (!) через Иркутскую область, чтобы обеспечить этот стандарт.

Можно запланировать маршрут, но нельзя запланировать людей. А люди нам встречались удивительные!

Евгений Шоев: Не все получилось. Например, мы хотели обогнуть Баргузинский заповедник по воде. Но не смогли найти попутного судна. Тогда мы немного схитрили: сели на самолет из Нижнеангарска до Улан-Удэ, там взяли напрокат машину и за день поднялись до эвенкийского улуса Улюнхан - на севере Баргузинской долины. Семь лет назад его жители ввели у себя сухой закон - запретили продавать алкоголь. Что, впрочем, не мешает им ездить за ним в соседнюю деревню.

И, конечно, можно запланировать маршрут, но нельзя запланировать людей. А люди нам встречались удивительные. Хозяйка дома, у которой мы останавливались в Бугульдейке, оказалась шаманкой - к ней люди приезжают за советом и помощью. В Бурятии под Горячинском познакомились с местным Кулибиным - мужик-самоучка из того, что под рукой, делает фантастические вещи: катер с подсветкой, как у летающей тарелки, плавающий болотоход...

Сколько весил рюкзак для такого путешествия?

Яна Шутова: В первый раз мы собирали рюкзак по списку: в результате мой весил 25 килограммов, а Женин - 30. Они были совершенно неподъемными. Пришлось расставить приоритеты. Ведь кроме обычных вещей - котелка, палатки, спальников, - мы брали с собой технику: камеры, объективы, штативы, аккумуляторы и так далее. Значит, надо было отказаться от чего-то другого. Первыми выложили резиновые сапоги. Потом - растительное масло, всякие шампуни... Словом, килограммов пять удалось выиграть.

Евгений Шоев: А к концу путешествия рюкзаки "похудели" еще килограммов на пять-семь. Провизию съели - хотя мы изначально брали запас не больше, чем на пять дней. От чего-то избавились по дороге. Но, главное, научились собираться за считаные минуты. Если в первые дни мы паковались по часу, то через месяц сборы занимали минут семь.

Что стало для вас главным открытием в этом путешествии?

Яна Шутова: Северный Байкал. Здесь, как ни странно, оказалась самая теплая вода. Удивительно, что самыми фотогеничными (или, как сейчас говорят, инстаграмными) оказались совсем не туристические места. Например, эвенкийские деревни, совершенно не похожие ни на русские, ни на бурятские. Там возле каждого дома стоят сэргэ - коновязи. На нашем берегу они давно превратились в декорации для туристов, - не все и помнят, что обозначают эти резные столбы в ленточках. В Баргузинскую долину туристы практически не добираются, а традиции живут. Коновязь там по-прежнему - символ благополучия семьи. Женился мужчина в роду - делают зарубку на сэргэ.

Пятьдесят пять дней в пути... Они вас изменили?

Яна Шутова: Да! После экспедиции все стало как-то проще. Ну, подумаешь, отключили горячую воду - мылись же мы 55 дней в ручьях, потерпим еще недельку. Обходились десятью вещами два месяца - теперь магазины абсолютно неинтересны. Вот только по собаке ужасно соскучились.

Что бы вы посоветовали тем, кто захочет пройти по вашим следам?

Евгений Шоев: Собираться и идти!