Синоптики предупредили об аномальных морозах в ряде регионов России

Сразу в нескольких регионах России воздух остынет до -29…-31 градусов. На юге Западной Сибири и на западе Красноярского края аномалии будут достигать 8-10 градусов, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

Холоднее всего будет на севере Томской области - там до -30 градусов. Чуть теплее - в Тюменской области: 27-29 градусов мороза. В Алтайском крае, Кемеровской, Новосибирской и Омской областях: -21...-23. В Ненецком автономном округе и Коми 18 и 19 ноября температура воздуха будет ниже нормы на 7-13 градусов. Минимальные значения там 28-31 градус мороза.

На Урале в ближайшие дни отклонения от климатической нормы составят 4-8 градусов. В Свердловской и Челябинской областях по ночам до -21 градуса.