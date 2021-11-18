В алтайских селах активно реализуется нацпроект "Культура"

В двух райцентрах Алтайского края недавно произошли радостные события. 29 октября в селе Смоленском, а 12 ноября в Завьялово после капитального ремонта были торжественно открыты детские школы искусств. На модернизацию ДШИ в рамках нацпроекта "Культура" из средств федерального бюджета смоленцам было выделено почти девятнадцать миллионов рублей, а завьяловцам - около тридцати миллионов (здесь помог с финансированием еще и краевой бюджет). Школы уже вошли в ряд главных сельских достопримечательностей.

Капитальный ремонт в Смоленской детской школе начался в мае нынешнего года. За пять месяцев строители из бийской компании "Астрал" провели внутренний и внешний демонтаж устаревших конструкций, заменили кровлю и инженерные коммуникации, установили эвакуационные лестницы, сделали облицовку фасада и отделку внутренних помещений. Помимо девятнадцати миллионов рублей, потраченных на капремонт, два миллиона из средств краевого бюджета ушло на приобретение звукового и светового оборудования.

- Финансирование масштабного ремонта стало возможным благодаря участию Алтайского края в национальном проекте "Культура", в котором с 2021 года появилось направление по модернизации детских школ искусств. Благодаря взаимодействию администрации, руководства учреждения и строителей за короткий период удалось выполнить большой объем качественных работ с использованием современных материалов. Мы получили красивое и уютное здание, отвечающее всем современным требованиям образовательного учреждения сферы культуры, - отметил замминистра культуры Алтайского края Дмитрий Аристов.

Смоленская ДШИ была открыта в 1963 году. Сейчас в школе искусств обучается около 200 детей. Здесь учат играть на фортепиано, баяне, аккордеоне, домре, юные смоленцы постигают азы хорового пения, хореографии, живописи и декоративно-прикладного творчества. По старой традиции, школа ведет активную концертную, выставочную и просветительскую работу.

- Мы начали задумываться о ремонте школы в 2019 году, но этого направления еще не было в нацпроекте "Культура". На наше счастье, в своем послании Федеральному Собранию президент России озвучил необходимость проведения реконструкции и капитальных ремонтов школ искусств в стране. И вот сейчас мы видим результат - это настоящий дворец искусств, - подчеркнул директор ДШИ Дмитрий Клепиков.

Жительница Смоленского Дарья Махрина пришла учиться в местную школу искусств в 1990-е годы и окончила два отделения, а теперь здесь учится ее дочь.

- Шла сегодня на открытие и переживала: останется ли эта волшебная творческая атмо-сфера в новых стенах? Увиденное привело в полный восторг. Стало много света, мне все очень нравится. Важно, что школа теперь не только красивая и современная, но и отвечает всем требованиям безопасности, - отметила молодая мама.

В селе Завьялово в 1965 году появилась сначала детская музыкальная школа. В ней работало лишь музыкальное отделение (баян и фортепиано). В 1987 году, с появлением в школе отделения художественного народного творчества, а в 1991-м - отделения хореографического искусства, учреждение приобрело статус Детской школы искусств.

Само здание Завьяловской ДШИ введено в эксплуатацию в 1990 году. Сегодня в школе обучается две с половиной сотни детей. В педагогическом коллективе работают шестнадцать преподавателей. Образовательная деятельность осуществляется в музыкальной, хореографической, изобразительной, декоративно-прикладной и театральной сферах искусства.

К капитальному ремонту приступили в апреле. Специалисты из барнаульской компании "Стройград" провели полную замену кровли, фасада, отопления, водоснабжения. Были сделаны электромонтажные и другие общестроительные работы, оборудованы пожарная сигнализация и видеонаблюдение. В обновленные интерьеры органично вписались новые музыкальные инструменты, приобретенные в прошлом году на федеральные средства в рамках нацпроекта "Культура". До начала декабря на дополнительные средства, выделенные из краевого и местного бюджетов, будут закуплены мебель, оборудование для классов художественного направления и хореографии, а также новое убранство сцены. Модернизированная школа, которую возглавляет ее бывший выпускник Денис Бахарев, начала работу с 15 ноября.

Между прочим, в этом году благодаря нацпроекту "Культура" в Завьяловском районе преобразилась не только детская школа искусств, но и дом культуры, что стало возможным благодаря слаженной работе многих людей - главы района, работников культуры, специалистов краевого министерства культуры и добросовестных подрядчиков.

В декабре в рамках все того же нацпроекта завершится модернизация детской школы искусств в еще одном райцентре - Романово. Там сейчас ведется активный ремонт здания бывшего кинотеатра.

Прямая речь

Елена Безрукова, министр культуры Алтайского края:

- Вложение средств в детские школы искусств - это стратегические вложения на века. Иногда кажется, что самый главный объект в районе - дом культуры. На самом же деле главное учреждение культуры - детская школа искусств. Потому что убери ее из всей пирамиды культуры и искусства - и остального не будет. Это первые учреждения, куда приходят люди, которые впоследствии становятся профессионалами. И даже те, кто не идет в профессию после школы, они все равно остаются особенными людьми.

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