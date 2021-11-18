В Алтайском крае в этом году введут в строй 17 новых ФАПов

Так, в селе Николаевка Петропавловского района только что построенный фельдшерско-акушерский пункт в конце октября начал принимать пациентов по всем современным стандартам. Раньше жители Николаевки - а здесь проживает больше 800 человек - получали первичную медпомощь в приспособленном помещении. Теперь здесь есть все, что нужно для оказания экстренной и плановой медицинской помощи: кабинет общего приема, смотровой и процедурный-прививочный кабинеты, душевая. Собственная котельная с запасом угля позволяет ФАПу работать независимо от коммунальных сетей.

- Штат нового фельдшерско-акушерского пункта в Николаевке мы уже полностью укомплектовали, - рассказал главный врач Петропавловской ЦРБ Андрей Прозоров. - Сегодня здесь работают фельдшер и санитарка. Также прием пациентов по графику ведет и врач общей практики, который приезжает из амбулатории села Паутово.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Алтайского края, 18 ноября такой же новенький ФАП строители передадут медицинской организации и в селе Сосновка Первомайского района, где проживает около 300 человек. Всего в регионе по программе "Модернизация первичного звена здравоохранения Алтайского края" в этом году планируют запустить 17 новых фельдшерско-акушерских пунктов и филиал Городской детской поликлиники №1 в Барнауле. Кроме того, в столице края возводят новый корпус городской поликлиники № 14 на 900 посещений в смену. К декабрю 2022 года его должны сдать в эксплуатацию, что позволит увеличить объемы оказываемой поликлинической помощи в самом густонаселенном и быстро развивающемся районе краевой столицы. Новую поликлинику строят и в Советском районе - двухэтажное современное здание, рассчитанное на 150 посещений в день, тоже откроет свои двери в 2022 году.

- В программу модернизации первичного звена здравоохранения края до 2025 года включено 129 объектов, - отметил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. - Семь из них - совершенно новые медицинские учреждения, которых у нас не было. Основная же часть объектов будет реконструирована.

Это большой объем работы. За пять лет по программе модернизации будет приобретено и установлено в наших медицинских учреждениях 87 единиц современного высокоточного оборудования. В первую очередь закупим 47 рентген-аппаратов. В Барнауле кроме нового корпуса поликлиники №14, мы планируем построить еще две поликлиники. Город растет, развивается и в густонаселенных районах нам просто необходимо расширять поликлиническую помощь. Кроме того, в следующем году планируем не менее 300 миллионов рублей направить из краевого бюджета на ремонт действующих взрослых поликлиник. Детские поликлиники мы сегодня уже приводим в порядок, теперь займемся и взрослыми.

Одна из таких приведенных в порядок детских поликлиник открылась в начале сентября в Кытмановском районе при местной центральной районной больнице. Капитальный ремонт здесь начали в 2020 году и к началу нового учебного года успели сдать объект. Сегодня кытмановские ребятишки с удовольствием идут лечиться в обновленное здание, где их встречает современная стойка регистратуры, электронные табло, удобные диваны и красочные рисунки на стенах. Благодаря региональной программе "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" нацпроекта "Здравоохранение" на ремонт и оснащение поликлиники удалось направить 9,5 миллиона рублей. Теперь здесь есть отдельные кабинеты для приема узких специалистов, проведения УЗИ и ЭКГ, фильтр-бокс для инфекционных больных с отдельных входом, а также дневной стационар и комната для новорожденных детей, где можно покормить и перепеленать малыша.

Справка "РГ"

По данным министерства здравоохранения Алтайского края, в 2022 году на модернизацию первичного звена в регионе направят такой же объем финансирования, как и в 2021-м - более 1,5 миллиарда рублей. На эти средства планируют построить 18 ФАПов, две врачебные амбулатории и еще девять - реконструировать. Сдадут в эксплуатацию новый корпус поликлиники №14 в Барнауле и поликлинику в Советском районе, еще 11 объектов здравоохранения капитально отремонтируют.