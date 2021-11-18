В Барнауле подростка наказали за требование чистой воды

Сегодня, 18 ноября, комиссия по делам несовершеннолетних Центрального района Барнаула единогласно вынесла жителю Сибирской Долины Максиму Ломакину предупреждение за административное правонарушение.

Напомним, что 9 ноября в "Российской газете" вышел материал "Без воды виноватые". Мы рассказали о том, что 31 октября жители барнаульского поселка Сибирская Долина устроили фотосессию в очередной попытке достучаться до местных властей: вода, которая подается по поселковому водопроводу, не соответствует нормам СанПин, ее нельзя пить, она быстро выводит из строя стиральные машины и другие бытовые приборы.

Отчаявшиеся люди растянули плакаты "Хотим чистой воды", "SOS", "Устали ждать". Фотосессия длилась три минуты, после чего ее участники спокойно разошлись по домам. Но в полиции решили, что это был несанкционированный пикет и составили протокол на двух организаторов этой акции: 35-летнюю мать троих детей Диану Заварзину и 16-летнего Максима Ломакина, который пришел на акцию с фотоаппаратом и штативом.

4 ноября Центральный районный суд Барнаула признал Диану Заварзину в совершении административного правонарушения ("Вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния") и оштрафовал ее на 15 тысяч рублей. Штраф помогли выплатить неравнодушные жители поселка.

Как удалось выяснить корреспонденту "РГ", в отношении Заварзиной 31 октября был составлен еще один протокол об административном правонарушении. На сей раз ей вменяется нарушение требований, утвержденных постановлением правительства РФ и указа губернатора Алтайского края от 27 октября 2021 года. Правда, этот протокол вернули на доработку.

- Жду возможности ознакомиться с новым протоколом и очередного суда, - заявила Диана Заварзина.

После сегодняшнего решения в отношении Максима Ломакина снова возникает вопрос: а знают ли вообще барнаульские чиновники о норме, о которой нередко напоминает Верховный суд РФ? А именно: не может считаться правонарушением действие, формально нарушающее закон, но не представляющее общественной опасности? Какая опасность исходила от 16-летнего подростка?

В распоряжении "РГ" есть копия протокола в отношении Максима Ломакина. Ни сам Максим, ни юристы, изучившие этот документ, так и не поняли, какое именно правонарушение он допустил.