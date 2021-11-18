В Кемерове по дорожному нацпроекту продлят улицу Пролетарскую

Новости

В Минэнерго допустили корректировку "демпфера" для бензина и дизтоплива 04:05
Режим ЧС объявлен на западе Канады из-за ливней и наводнений 03:24
Вильфанд предупредил о некомфортной погоде в Москве 20 ноября 02:35
Жители Ижевска сняли на видео падение крупного светящегося объекта 01:58
ЦСКА уступил "Барселоне" в баскетбольной Евролиге 01:20
Небензя: Ситуация в Афганистане не стабилизировалась 01:15
Названы продукты, провоцирующие смертельный диабет 00:38
Штурмовавший Капитолий "викинг" приговорен к 41 месяцу тюрьмы 00:14
Названа доля незаконного оборота табака в России 00:01
Politico: Спонсоры-либералы вложили $410 млн, чтобы не допустить избрания Трампа 17.11.2021
Эксперты назвали безрассудным аукцион по продаже земель сырьевым компаниям в США 17.11.2021
В США смертность от передозировки впервые превысила годовую отметку в 100 тысяч 17.11.2021
В США в медцентре случайно обнаружили пробирки с надписью "оспа" 17.11.2021
УНИКС разгромил лидера Евролиги 17.11.2021
Цена нефти Brent упала ниже 80 долларов впервые с начала октября 17.11.2021
СМИ: Тесть Кокорина напал на человека в Подмосковье 17.11.2021
Ученые разработали прототип телефона для собак 17.11.2021
За сутки 106 военнослужащих Вооруженных сил вылечили от коронавируса 17.11.2021
МИД: Обвинения в адрес РФ призваны отвлечь от ситуации на границе Беларуси 17.11.2021
В Ингушетии будут судить подозреваемых в обналичивании 172 млн рублей 17.11.2021
По делу Раковой в РАНХиГС выявили 12 фиктивно трудоустроенных сотрудников 17.11.2021
В Минэнерго прокомментировали данные Росстата по ценам на автотопливо 17.11.2021
Александр Сидякин назначен врио руководителя исполкома "Единой России" 17.11.2021
Ученые выяснили, как получить супериммунитет к коронавирусу 17.11.2021
В Совфеде предложили сделать условия кредитов прозрачнее для потребителей 17.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В ПФР объяснили, как оформить пенсию во время пандемии
В ПФР объяснили, как оформить пенсию во время пандемии
Сибирские ветврачи впервые в мире установили собаке протезы на все лапы
Сибирские ветврачи впервые в мире установили собаке протезы на все лапы
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
18.11.2021 03:00

В Кемерове по дорожному нацпроекту продлят улицу Пролетарскую

Глава города Илья Середюк сообщил в Instagram о том, что участок улицы Пролетарской от Федоровского до Автозаводской будет построен в следующем году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".
Фото: Антон Мелентьев Фото: Антон Мелентьев
Фото: Антон Мелентьев

Новый четырехполосный участок дороги станет улицей районного значения. Его протяженность 640 метров. По обеим сторонам дороги будет пешеходный тротуар, вдоль восточной стороны - велодорожка, отделенная газоном. На подходах к перекресткам - тактильная плитка, ограждения.

На пересечениях с улицами Федоровского и Автозаводской будут построены светофорные объекты. Кроме этого, в районе кадетского училища МЧС будет установлен светофор вызывного действия.

Также проектом благоустройства предусмотрено строительство линии освещения, остановок общественного транспорта, посадка газонов, переустройство всех инженерных коммуникаций, попадающих в зону работ, в том числе - замена 130 метров трамвайных путей и контактной сети на ул. Автозаводская.

Участок дороги по улице Пролетарская необходим будущим жителям активно растущего 55-го микрорайона в Заводском районе города Кемерово. Здесь предполагается строительство 175 тысяч квадратных метров жилья для более 3 тысяч семей. Первый детский сад уже строится, проектом планировки предусмотрены еще одно новое дошкольное учреждение и среднеобразовательная школа.

Проектные работы завершены, есть положительное заключение госэкспертизы. Кроме того, по проекту все хвойные деревьев в районе будущего строительства улицы будут сохранены.

Сейчас идет процедура определения подрядной организации, которая выполнит все перечисленные работы в течение строительного сезона 2022 года.

Материал подготовлен пресс-службой администрации города Кемерово

В регионах Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы СФО Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово

Главное сегодня

Путину доложили о новом лекарстве от коронавируса
Небензя: Ситуация в Афганистане не стабилизировалась
Опубликована дипломатическая переписка Лаврова с главами МИД ФРГ и Франции
Попова: Кабмин изучит выдачу QR-кодов по уровню антител к коронавирусу
Британский истребитель F-35 рухнул в Средиземное море