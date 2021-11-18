В Кемерове по дорожному нацпроекту продлят улицу Пролетарскую

Новый четырехполосный участок дороги станет улицей районного значения. Его протяженность 640 метров. По обеим сторонам дороги будет пешеходный тротуар, вдоль восточной стороны - велодорожка, отделенная газоном. На подходах к перекресткам - тактильная плитка, ограждения.

На пересечениях с улицами Федоровского и Автозаводской будут построены светофорные объекты. Кроме этого, в районе кадетского училища МЧС будет установлен светофор вызывного действия.

Также проектом благоустройства предусмотрено строительство линии освещения, остановок общественного транспорта, посадка газонов, переустройство всех инженерных коммуникаций, попадающих в зону работ, в том числе - замена 130 метров трамвайных путей и контактной сети на ул. Автозаводская.

Участок дороги по улице Пролетарская необходим будущим жителям активно растущего 55-го микрорайона в Заводском районе города Кемерово. Здесь предполагается строительство 175 тысяч квадратных метров жилья для более 3 тысяч семей. Первый детский сад уже строится, проектом планировки предусмотрены еще одно новое дошкольное учреждение и среднеобразовательная школа.

Проектные работы завершены, есть положительное заключение госэкспертизы. Кроме того, по проекту все хвойные деревьев в районе будущего строительства улицы будут сохранены.

Сейчас идет процедура определения подрядной организации, которая выполнит все перечисленные работы в течение строительного сезона 2022 года.

Материал подготовлен пресс-службой администрации города Кемерово