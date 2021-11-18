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18.11.2021 20:30
Рубрика: Культура

В Красноярске поставили балет, вернув его на сцену в России спустя 150 лет

Текст: Анна Галайда
Российская газета - Федеральный выпуск № 263(8614)
Балет "Катарина, или Дочь разбойника" на музыку Цезаря Пуни поставили в Красноярском театре оперы и балета. Спустя почти полтора века балет вернулся на сцену перерожденным, но полным боевого огня.

"Катарина, дочь разбойника" (именно под таким названием балет знали и любили в России позапрошлого века) была в XIX веке одним из гвоздей балетного репертуара. Созданная Жюлем Перро как прощальный привет великого балетного романтизма, на премьере в Лондоне (1846) она предназначалась знаменитой сильфиде Бурнонвиля - Люсиль Гран.

Фото: Ксения Жаворонкова
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Сменялись эпохи и художественные стили, но все балерины хотели иметь в репертуаре эффектную роль девушки с ружьем. Спектакль переделывался в соответствии с модой, из романтической трагедии он постепенно транспонировался в роскошную феерию, но общая конструкция, выстроенная Перро с помощью композитора Цезаря Пуни, стойко держалась.

Девятый вал любви к большим костюмным постановкам "с историей", поднявшийся в наши дни, реанимировал уже не один десяток забытых спектаклей. И когда в руках у худрука Красноярского театра Сергея Боброва оказалась часть партитуры "Катарины", сомнений в ее перспективах не было.

Сюжет балета был найден Перро в биографии итальянского художника XVII века Сальватора Розы. Бродя в поисках красивых пейзажных видов в Апеннинах, он оказался в плену у бандитов, которых возглавляла красавица-"амазонка". Этого оказалось достаточно, чтобы в фантазии Перро родился сюжет о соперничестве за ее сердце возвышенного художника и необузданного бандита Дьяволино.

Бродя в поисках красивых видов, он оказался в плену у бандитов, которых возглавляла красавица-"амазонка". И это приключение из жизни Сальватора Розы превратилось в балет

В консультанты постановки Сергей Бобров пригласил музыковеда Елену Черемных и историка балета Ольгу Федорченко, в соавторы хореографии - Юлиану Малхасянц, с которой многие годы танцевал ведущий характерный репертуар в Большом театре. Вместе эта команда придумала спектакль в старинном духе, не стесняющийся ни своей наивности, ни избыточной роскоши, ни красоты.

Версии Перро, Петипа и Чекетти соединены в единой конструкции еще на стадии либретто. Пылко влюбленные мужчины спасают Катарину, когда ее лагерь подвергается нападению правительственных войск, когда посланный в погоню офицер настигает девушку сначала в кабачке, затем в мастерской художника, которому она позирует в образе Флоры; любовь вызволяет ее даже из тюрьмы, позволив скрыться среди римского карнавала.

Композитор Петр Поспелов не стал стесняться репутации Пуни и со всей возможной искренностью современным средствами оркестровал очаровательные мелодии, сохранившиеся в скрипичном репетиторе "Катарины" (дирижер - Иван Великанов). Сценограф Альона Пикалова и художник по костюмам Елена Зайцева, в работе над старинным репертуаром сотрудничавшие с Вихаревым, Ратманским, Бурлакой, Самодуровым, эмоционально воспроизвели наши представления о старинном балете с его живописными задниками, впечатляющей рисованной "архитектурой" (собор Святого Павла в спектакле - как живой!), интерьерными деталями, картушами, поясняющими место действия каждой картины, белоснежными пачками, карнавальными масками и пестротой бандитских костюмов.

Как и было положено в позапрошлом веке, "Катарина" обрушивает на зрителя свою мощь не сразу. Первая сцена, представляющая лагерь в горах, начинается пантомимной сценой встречи Сальватора с бандитками. Ее буквально сметает Катарина, выпрыгивающая на сцену со звуком оглушительного выстрела и стремительно завоевывающая все пространство.

Фото: Константин Кириакиди / Воронежский театр оперы и балета
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Знатоков эта вариация сразу же катапультирует в другой балет Перро - "Эсмеральду". Приемами старины - от "Жизели" до "Дон Кихота" - прослоена каждая сцена "Катарины": возвращающиеся в лагерь бандиты спускаются с гор змейкой, повторяющей знаменитую диагональ выхода теней из "Баядерки"; одетые в белые тюники танцовщицы-модели позируют Сальватору, напоминая "клумбы" "Оживленного сада" из "Корсара"... Но настоящий трюк постановщиков - три финала. Воскрешающие лондонскую, первую и последнюю петербургские редакции "Катарины", они позволяют каждому выбрать развязку истории по вкусу.

Текстологические раскопки не заслоняют разнообразия талантов красноярской труппы. Внимание на себе задерживают и комичная троица музыкантов в кабачке (Валерий Гукленков, Александр Моисеев, Денис Погорелый), и трогательно-нелепый Паж (Даниил Костылев, Илья Хапров), и органично выглядящие в роли Флоринды, соперницы Катарины, Анастасия Осокина и Анна Саленкова. На этом фоне эффектно сияет трио главных героев, которое театр представил в трех вариантах. И если Анна Федосова (Катарина) и Юрий Кудрявцев (Сальватор) разыгрывают чистую историю незамутненной романтической любви, в которую не под силу вторгнуться Дьяволино (Георгий Болсуновский), то в других спектаклях остается только посочувствовать Катарине (Наталья Боброва и Елена Свинко), которой приходится делать выбор между красавцем-художником (юный Матвей Никишаев и приглашенный из Большого театра Якопо Тисси) и дерзким и прекрасным Дьяволино (Марчелло Пелиццони и тот же Болсуновский).

"Катарину", кстати, уже пригласил на гастроли Большой театр.

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