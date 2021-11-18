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18.11.2021 10:34
Рубрика: Происшествия

В Новосибирске из-за обрыва строительной люльки погиб рабочий

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

В Новосибирске после несчастного случая на стройке возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшем смерть человека. Как рассказали в СК по региону, на стройке в Октябрьском районе города один рабочий погиб и двое пострадали в результате обрыва люльки.

СК начал проверку по факту гибели рабочего на стройке

Это произошло на стройплощадке по адресу Большевистская, 32\1. Трое рабочих находились на высоте в рабочей люльке, когда произошел обрыв троса. Двоих выживших доставили в больницу.

На месте работают следователи. Также проверку начали в областной прокуратуре. Там оценят исполнение законодательства об охране труда и соблюдение требований безопасности при проведении строительных работ.

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