В Новосибирске из-за обрыва строительной люльки погиб рабочий

В Новосибирске после несчастного случая на стройке возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшем смерть человека. Как рассказали в СК по региону, на стройке в Октябрьском районе города один рабочий погиб и двое пострадали в результате обрыва люльки.

Это произошло на стройплощадке по адресу Большевистская, 32\1. Трое рабочих находились на высоте в рабочей люльке, когда произошел обрыв троса. Двоих выживших доставили в больницу.

На месте работают следователи. Также проверку начали в областной прокуратуре. Там оценят исполнение законодательства об охране труда и соблюдение требований безопасности при проведении строительных работ.