В Новосибирске пациентку ковидного отделения привязывали к кровати

Прокуратура Новосибирской области инициировала проверку по сообщениям о жестоком обращении с пациенткой в городской клинической больнице №25. Как рассказали в ведомстве, пожилая женщина проходила лечение в ковидном отделении.

По предварительной информации, работники лечебного учреждения не оказывали пациентке надлежащие медицинские услуги, более того, привязывали ее к кровати и совершали в отношении пенсионерки иные противоправные действия.

В прокуратуре намерены проверить соблюдение законодательства о здравоохранении и оценить полноту оказания медпомощи, а также своевременность назначения терапии. Если на то будут основания, в отношении работников клиники примут меры прокурорского реагирования.

Тем временем проверку начали и в СК по региону. Там уточнили, что у женщины ранее был диагностирован диабет. По информации, полученной следователями, у пациентки могли остаться множественные ушибы и раны как от грубого обращения, так и из-за ограничения подвижности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.