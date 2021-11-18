Житель Приангарья пойдет под суд за многолетнее насилие над дочерью

Следователи завершили работу над уголовным делом жителя Иркутской области, обвиняемого в сексуальном насилии над дочерью. Правоохранители собрали доказательства 39 преступлений, совершенных в течение девяти лет, сообщили в региональном управлении СК РФ.

По данным следствия, история началась в 2011 году в одном из населенных пунктов Боханского района. Ставшая жертвой отца девочка 2000 года рождения молчала о преступлениях, опасаясь за мать и младшую сестру - насильник пригрозил расправой над ними, если дочь расскажет о происходящем.

В 2020 году о том, что совершает мужчина, узнала его супруга, она сообщила обо всем в правоохранительные органы.

Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по делу. Оно направлено в суд. 43-летнему подсудимому грозит до 20 лет колонии.