На Ставрополье начали проверку из-за вандализма в пещере Вечной мерзлоты

На горе развалка в Железноводске неизвестные изрисовали вход в пещеру Вечной мерзлоты. Это известная на Ставрополье и за его пределами достопримечательность, которая к тому же находится на территории памятника природы краевого значения. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, сейчас проводится проверка инцидента.

- Ставропольской межрайонной природоохранной прокуратурой проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства об особо охраняемых природных территориях, по итогам будет решен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования, - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Пещеру в горе Развалка проделали специально около 70 лет назад. В ней ученые изучали феномен "летней мерзлоты", которую в 1901 году открыл и описал Эдуард Эйхельман. Сквозь трещины внутрь горы проникает влага, которая не успевает испариться, а зимой замерзает. За лето она не успевает оттаять и отдает холод круглогодично.

В прокуратуре Ставрополья уточнили, что надписи и рисунки на Развалке уже появлялись раньше. Сейчас в суд представлено исковое заявление, по которому минприроды региона хотят обязать обеспечить режим особой охраны для памятника природы.