"Россети Северный Кавказ" провели единый день брифингов по подготовке к зиме

Сегодня во всех регионах операционной деятельности компании "Россети Северный Кавказ" состоялись брифинги, посвященные теме готовности электросетевого комплекса СКФО к осенне-зимнему периоду.

Руководители региональных подразделений компании подробно рассказали журналистам о мероприятиях, реализованных на территории курируемого субъекта в ходе подготовки к предстоящему сезону холодов.

В брифингах также приняли участие представители профильных органов власти, которые подтвердили готовность энергетиков к сезону нагрузок.

В целом в текущем году "Россети Северный Кавказ" направили более 2,7 миллиарда рублей на плановый ремонт и обслуживание энергетических объектов (на 9 процентов больше, чем в 2020 году). Объем финансирования распределен по регионам СКФО в зависимости от территории обслуживания и объема отраслевых задач.

Среди ключевых мероприятий в регионах СКФО: в общей сложности проведен капитальный ремонт почти 700 километров сетей высокого напряжения (35 кВ и выше). Отремонтировано более 2,4 тысячи километров воздушных линий 0,4-20 кВ, 40 силовых трансформаторов и более 2,3 тысячи коммутационных аппаратов. На более 4 тысячах трансформаторных подстанциий (ТП) и 935 трансформаторах проведены все необходимые регламентные работы.

Напомним, накануне на Всероссийском совещании о ходе подготовки субъектов электроэнергетики к ОЗП 2021-2022 годов генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин сообщил о 100-процентной готовности электрических сетей холдинга к надежной работе.

Ранее министерством энергетики РФ выдан паспорт готовности компании "Россети Северный Кавказ" к работе в предстоящий сезон холодов.

Пресс-релиз подготовлен ПАО "Россети Северный Кавказ"