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18.11.2021 20:40
Рубрика: Культура

БДТ имени Товстоногова вернулся на основную сцену

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 263(8614)
Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова вернулся домой после ремонта исторического здания на набережной реки Фонтанки. В апреле 2021-го театр закрыли на ремонт. Пока исправляли недоделки после реконструкции 2011-2014 годов, труппа играла на других сценах города. При поддержке Министерства культуры РФ были организованы гастроли БДТ по России. 104-й сезон открыли в сентябре гастролями в Москве - самыми масштабными в новейшей истории легендарного петербургского театра.
Новая часть "Трех толстяков" - это история, в которой реальность сталинских репрессий переплетается со снами. Фото: Стас Левшин

Теперь же - первым показом после ремонта стала премьера "Три толстяка. Эпизод 7. Учитель". Спектакль продолжает театральный сериал-блокбастер Андрея Могучего "Три толстяка", начатый в Петербурге четыре года назад, однако, как говорят создатели, смотреть новую часть можно даже в том случае, если вы не видели предыдущих. Это история, в которой страшная реальность сталинских репрессий переплетается с фантасмагорическими снами и фантазиями. Путешествие в пространстве памяти, вымысел и реальность, предательство и прощение... Предыдущие части - "Эпизод 1. Восстание" и "Эпизод 2. Железное сердце" рассказывают историю ученого-затворника Гаспара Арнери, которому вместе с революционерами из цирковой труппы суждено столкнуться с темной космической энергией "Т-3", превратившей жизнь людей в хаос, полный бессмысленного зла.

Фото: пресс-служба фестиваля Ф.М. Достоевского
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В "Эпизоде 7. Учитель" Гаспар попадает в загадочное пространство, похожее то ли на пустыню, то ли на заброшенный пляж, то ли на гигантскую песочницу. Ясно, что пребывание здесь ничего хорошего не сулит. После ряда трагических событий, едва не погибнув, Гаспар встречает человека с ружьем и постепенно начинает понимать, что это за место, по каким законам оно существует и каково действительное положение вещей...На сцене - Сергей Дрейден, Александр Ронис, Марина Игнатова, Елена Попова, Ируте Венгалите, Анатолий Петров, Василий Реутов и другие актеры. Сценографией и костюмами занимался художник Александр Шишкин, постоянный соавтор Могучего.

Радость коллектива разделили первые зрители, поделившись отзывами о спектакле и о вечере в соцсетях: благодарили за "прекрасный спектакль", за "титаническую работу артиста Сергея Дрейдена", "движение волшебных декораций, знаки и символы" спектакля.

Худрук БДТ Андрей Могучий обратился к зрителям: "В последние полтора года мы убедились в том, что ни эпидемия, ни ремонт не могут остановить художественное движение театра, не могут разрушить главное - нашу с вами любовь. Театр ждет вас. Приходите!"

Первым показом после ремонта стала премьера "Три толстяка. Эпизод 7. Учитель" - спектакль продолжает театральный сериал Андрея Могучего

В декабре впервые на исторической сцене БДТ можно будет один за другим увидеть все эпизоды "Трех толстяков".

Тем временем

Сергей Дрейден, исполнитель главной роли в спектакле Андрея Могучего "Три толстяка. Эпизод 7. Учитель", получил премию номинационного совета "Золотого софита" "За многолетнее служение профессии и вклад в театральное искусство Санкт-Петербурга". А спектакль выдвинут на "Золотую маску" в пяти номинациях.

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