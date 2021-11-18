Иностранные авиакомпании смогут летать из Калининграда в любые страны

В калининградском аэропорту Храброво имени императрицы Елизаветы Петровны введен режим открытого неба седьмой степени "свободы воздуха". Теперь иностранные авиакомпании могут выполнять рейсы из Калининграда в любые иностранные государства.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта со ссылкой на решение Минтранса РФ. Ранее, с конца 2014 года, в Храброво действовал режим открытого неба пятой "свободы воздуха". Это означало, что иностранные компании могли летать из самого западного российского аэропорта только в одну из третьих стран с полетом в свою страну.

Режим седьмой "свободы воздуха" введен с ноября текущего года сроком на пять лет, без каких-либо ограничений. Он дает авиакомпаниям право перевозить пассажиров и грузы между двумя иностранными государствами без продолжения полета в свою страну.

- Снятие ограничений по седьмой "свободе воздуха" дает сильный позитивный импульс повышению транспортной доступности Калининграда, - подчеркнул генеральный директор аэропорта Храброво Александр Корытный. По его словам, заинтересованность в полетах в Калининград уже выразили несколько компаний, их конкретные полетные программы ожидаются к началу весенне-летней навигации.

В аэропорту отметили, что ограничения на международное авиасообщение сохраняются из-за пандемии, и полеты пока возможны только в те страны, с которыми у России возобновлено авиасообщение и есть разрешение оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией на выполнение рейсов.

Сейчас из калининградского аэропорта международные рейсы в Беларусь, Германию, Египет, Турцию, Казахстан выполняют российские авиаперевозчики.