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18.11.2021 15:43
Рубрика: Экономика

Иностранные авиакомпании смогут летать из Калининграда в любые страны

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В калининградском аэропорту Храброво имени императрицы Елизаветы Петровны введен режим открытого неба седьмой степени "свободы воздуха". Теперь иностранные авиакомпании могут выполнять рейсы из Калининграда в любые иностранные государства.

Фото: Геннадий Аносов
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Об этом сообщила пресс-служба аэропорта со ссылкой на решение Минтранса РФ. Ранее, с конца 2014 года, в Храброво действовал режим открытого неба пятой "свободы воздуха". Это означало, что иностранные компании могли летать из самого западного российского аэропорта только в одну из третьих стран с полетом в свою страну.

Режим седьмой "свободы воздуха" введен с ноября текущего года сроком на пять лет, без каких-либо ограничений. Он дает авиакомпаниям право перевозить пассажиров и грузы между двумя иностранными государствами без продолжения полета в свою страну.

- Снятие ограничений по седьмой "свободе воздуха" дает сильный позитивный импульс повышению транспортной доступности Калининграда, - подчеркнул генеральный директор аэропорта Храброво Александр Корытный. По его словам, заинтересованность в полетах в Калининград уже выразили несколько компаний, их конкретные полетные программы ожидаются к началу весенне-летней навигации.

В аэропорту отметили, что ограничения на международное авиасообщение сохраняются из-за пандемии, и полеты пока возможны только в те страны, с которыми у России возобновлено авиасообщение и есть разрешение оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией на выполнение рейсов.

Сейчас из калининградского аэропорта международные рейсы в Беларусь, Германию, Египет, Турцию, Казахстан выполняют российские авиаперевозчики.

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